【MIRROR演唱會】直播財經節目一度哽咽 胡孟青向聽眾道歉：擔心受傷舞蹈員

▲ 青姐在財經節目上一度哽咽。

MIRROR演唱第四場出現嚴重意外，不但令「鏡粉」感到擔心，影片傳出後更令不少人出現情緒問題。「青姐」胡孟青今天在直播財經節目上忍不住一度哽咽，她解釋因為看到報道後擔心舞蹈員的傷勢，更向聽眾道歉。

青姐今早主持電台節目，正值港股交易時段，不時要為股票報價，但期間她由於見到Mirror演唱會嚴重意外的報道，很擔心阿MO的傷勢，在節目上報價時哽咽起來，聲音顫抖地報價，然後向聽眾道歉指自已出於擔心。

她報價完畢隨即說: 「真係唔好意思，睇見一些報道，阿MO的情況都有些.....」她不能繼續說下去，身旁的嘉賓主持也為事件不懂說話，接著說: 「大家都好緊張人命的安全....係囉....係呀....我都唔識點講。」青姐在節目之始已經說: 「Dancer 的命都係命」。

青姐一向支持香港的男團MIRROR和女團COLLAR，曾經稱讚這群偶像有魅力、有顏值、有唱功又有舞技，並能激勵不少香港年輕一代去勇敢追夢。本來青姐今晚去觀看Mirror演唱會支持MIRROR，相信今次的意外都叫青姐牽腸掛肚。

最新影片推介：

註冊催眠治療師Tim Sir林雲峯向TOPick表示，因今次事件而可能患上創傷後遺症 (PTSD)的人士，要留意以下4個症狀：

1. 內心感到持續的震驚

2. 腦海經常出現相關影像

3. 出現突然憤怒與悲傷

4. 喚醒自身的創傷經歷

若然出現相關症狀可以有以下4個步驟：

1. 不要再重複看/分享相關片段

2. 將內心感覺分享予情緒較穩定的朋友或尋求專業人士傾訴

3. 盡量暫時不要看社交媒體

4. 若有宗教信仰， 可以用你的方式祈禱丶誦經讓自己內心平復。

若然情緒持續超過半個月仍然低落，便要立即尋找心理專業處理，緊記面對如此大的意外，有情緒是正常的，但不要忘記照顧自己，如果太累記得好好睡一覺。

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責任編輯：羅嘉欣