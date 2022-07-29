【婆媳問題】遵守奶奶地獄式坐月規矩　新手媽媽壓力過大崩潰自摑14巴

▲ 要愛惜自己！

傳統上生完要坐月，內地一名新手媽媽，由於奶奶設下不少無理坐月規矩，導致她壓力過大情緒崩潰，更連摑自己14巴發洩。

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據內地傳媒報道，一名新手媽媽坐月時要遵守奶奶地獄式的坐月子規條，例如大熱天時，奶奶竟以「身體要保暖」為由，命令她必須穿上長袖並蓋上厚棉被，更不準開冷氣和風扇，新抱回去娘家不便，惟有忍受不反抗。

而稍有不順從奶奶意見，就會被言語羞辱，例如被罵「沒良心，不領情。」奶奶甚至威脅她，指會向她的父母告狀，妻子不希望驚動到父母，只能默默忍受。最終，她在長期忍受生理及精神上折磨，一時崩潰又無人傾訴底下，竟在床上失控地狂摑自己耳光，更失聲痛哭。

最慘的是，連她的老公都不理解自己，更覺得一切的舉動都是為她好，新手媽媽覺得自己嫁錯郎，後來她被接回娘家，自摑行為在網上被公開，引發廣泛的討論。

在影片曝光後，不少人直呼奶奶的行為實在太離譜，這種坐月子的方法完全是不合時宜。「我生的時候是最酷熱的大暑季節，在醫院裡我婆婆就要我摀著，孩子包被蓋得很厚，醫生來查房，就直接兇，『產婦小孩不會熱死嗎？』」

網友覺得女性身體擁有行使權，應懂得保護自己，不應該因為害怕而默默忍受。「我看的好窒息，為什麼要傷害自己？女人要愛自己，不能太軟弱，要勇於去說不。女人要學會愛自己，對自已好。」

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責任編輯:王明芳