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【中秋2022】泰國甜品店 After You Dessert Cafe　首推月餅禮盒早鳥價$298送茶飲

休閒消費 14:20 2022/07/29

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禮盒內牛油紙除了印上節日的感謝禮句，亦用上別具現代感的泰式圖案。(店鋪提供)

在今年１月落戶香港開設首間海外分店的泰國甜品店 After You Dessert Cafe ，近日特別設計香港獨家的The Joy Of Full Moon月餅禮盒，與甜品迷同賀中秋。每購買一盒月餅禮盒，均可獲贈飲品禮券一張，換領泰式奶茶或泰式檸茶一杯，另設早鳥優惠。

月餅禮盒共有6件月餅，分別為奶皇及朱古力兩款口味。奶皇香甜細滑，而朱古力味夠濃郁卻不會過甜，可可與甜味平衡得恰到好處。其粉嫩橙紅色的燈籠形禮盒亦夠雅致，盒頂的金黃色絲帶小手抽，挽起猶如小燈籠一樣。

盒身則用上現代感泰式圖案作裝飾，燙上簡潔的浮雲、星空、圓月、燈籠等金色圖案，從不同角度看也像在欣賞中秋夜的滿月與閃爍星空。盒子更貼心設計成直立放置，可化身為作裝飾，增添中秋的節日氣氛。

禮盒內共有6件月餅，分別為奶皇及朱古力兩款口味。(圖片由店鋪提供)

盒內牛油紙除印上節日的感謝禮句，亦用上別具現代感的泰式圖案 (Thai Pattern)，是泰國人經常用到的圖案設計，物輕情義重。After You香港月餅禮盒將於8月1日開始以禮券形式發售，並於8月26日起開始換領，在8月1日至8月14日期間設早鳥優惠價$298（原價$338）。

After You Dessert Cafe
地址：銅鑼灣登龍街52號地下 
電話：2117 0665
換領日期：8月26日至10月9日

記者：劉妙賢
 

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