【中秋2022】泰國甜品店 After You Dessert Cafe　首推月餅禮盒早鳥價$298送茶飲

▲ 禮盒內牛油紙除了印上節日的感謝禮句,亦用上別具現代感的泰式圖案。(店鋪提供)

在今年1月落戶香港開設首間海外分店的泰國甜品店 After You Dessert Cafe ,近日特別設計香港獨家的The Joy Of Full Moon月餅禮盒,與甜品迷同賀中秋。每購買一盒月餅禮盒,均可獲贈飲品禮券一張,換領泰式奶茶或泰式檸茶一杯,另設早鳥優惠。

月餅禮盒共有6件月餅,分別為奶皇及朱古力兩款口味。奶皇香甜細滑,而朱古力味夠濃郁卻不會過甜,可可與甜味平衡得恰到好處。其粉嫩橙紅色的燈籠形禮盒亦夠雅致,盒頂的金黃色絲帶小手抽,挽起猶如小燈籠一樣。

盒身則用上現代感泰式圖案作裝飾,燙上簡潔的浮雲、星空、圓月、燈籠等金色圖案,從不同角度看也像在欣賞中秋夜的滿月與閃爍星空。盒子更貼心設計成直立放置,可化身為作裝飾,增添中秋的節日氣氛。

▲ 禮盒內共有6件月餅,分別為奶皇及朱古力兩款口味。(圖片由店鋪提供)

盒內牛油紙除印上節日的感謝禮句,亦用上別具現代感的泰式圖案 (Thai Pattern),是泰國人經常用到的圖案設計,物輕情義重。After You香港月餅禮盒將於8月1日開始以禮券形式發售,並於8月26日起開始換領,在8月1日至8月14日期間設早鳥優惠價$298(原價$338)。

After You Dessert Cafe

地址:銅鑼灣登龍街52號地下

電話:2117 0665

換領日期:8月26日至10月9日

記者:劉妙賢