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【商場優惠】港鐵商場推出多項快閃禮遇　送1,000萬電子優惠券+$1,600回贈獎賞

休閒消費 14:05 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

港鐵商場推出快閃禮遇，送出一千萬商場電子現金券。（港鐵提供）

港鐵商場8月推出「一Click即搶」快閃禮遇，送出32,000份總值1千萬的商場電子優惠券。由8月4日12nn起，MTR Mobile登記用戶只需登入MTR Mobile，即有機會獲得$300或$500港鐵商場電子優惠券，以及$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券，數量有限，先搶先得。

而MTR Mobile登記用戶在參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容類別商戶，以電子貨幣單一消費滿$2,000，並成功以App自助登記賺分，可獲贈合共$300電子優惠券。於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶，以電子貨幣單一消費滿$5,000，即可獲贈合共$500電子優惠券。每位用戶最多可獲得各份獎賞兩次，多買多賺。

PopCorn全新造型角色爆哥會出現於AR中，點擊捕捉即可獲得獎賞。（港鐵提供）

另外適逢港鐵商場PopCorn 10歲生日，於指定類別消費滿$1,000或以上，可獲10倍MTR分外，由8月1日起，更加推PopCorn驚喜「爆」Fun AR有獎遊戲。

MTR Mobile登記用戶於推廣期內，到PopCorn並透過MTR Mobile App或活動QR Code進入遊戲網頁，即可於虛擬實境中捕捉全新造型角色「爆哥」，隨機獎賞包括商場指定類別電子優惠券、商戶優惠等接近20,000份豐富禮品，大獎更可獨得高達100萬MTR分。

記者︰黃依情

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