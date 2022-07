【MIRROR演唱會】不幸發生嚴重意外　MIRROR主題期間限定店即日起取消

MIRROR在昨晚(7月28日)於紅館舉行第4場演唱會時發生嚴重事故,一面大型電視顯示板從高處墜下,兩名舞蹈員當場受傷。

主辦單位宣布將取消餘下全部MIRROR演出場次取消,同時原定7至8月期間於銅鑼灣時代廣場和尖沙咀The ONE配合演唱會舉行的「MIRROR SUMMER FEST」而設的期間限定店、粉絲MIRO專區等,即日起全部取消。

MOOV透過官方網上社交平台公布指:

由7月29日(星期五)起以下活動將全部取消,包括:

1. The ONE 《MIRO WE ARE》 主題活動: UG2 MIRO WE ARE Photo Zone、L9 MIRO Pop-up Store 及L10 - L11 MIRO ZONE演唱會應援區

2. 時代廣場 《BABY MIRROR WE ARE》主題活動:地面露天廣場BABY MIRROR Photo Zone及2/F中庭 BABY MIRROR Pop-up Store

3. 紅磡香港體育館露天廣場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會周邊商品發售處

所有於以上Pop-up Store購買演唱會周邊商品後的相關退換貨品安排,將另行通知,請保留所需更換的商品及收據,並留意MOOV的最新公告。

此外,MOOV Shop即時停止預購演唱會周邊商品。而早前已完成下單並收到確認郵件的客人將不受影響,訂單將如期送出。如有任何查詢請電郵至 cs@moovshop.com。