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【MIRROR演唱會】不幸發生嚴重意外　MIRROR主題期間限定店即日起取消

娛樂 15:55 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR在昨晚（7月28日）於紅館舉行第4場演唱會時發生嚴重事故，一面大型電視顯示板從高處墜下，兩名舞蹈員當場受傷。

主辦單位宣布將取消餘下全部MIRROR演出場次取消，同時原定7至8月期間於銅鑼灣時代廣場和尖沙咀The ONE配合演唱會舉行的「MIRROR SUMMER FEST」而設的期間限定店、粉絲MIRO專區等，即日起全部取消。

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MOOV透過官方網上社交平台公布指：

由7月29日（星期五）起以下活動將全部取消，包括：
1. The ONE 《MIRO WE ARE》 主題活動： UG2 MIRO WE ARE Photo Zone、L9 MIRO Pop-up Store 及L10 - L11 MIRO ZONE演唱會應援區
2. 時代廣場 《BABY MIRROR WE ARE》主題活動：地面露天廣場BABY MIRROR Photo Zone及2/F中庭 BABY MIRROR Pop-up Store
3. 紅磡香港體育館露天廣場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會周邊商品發售處
所有於以上Pop-up Store購買演唱會周邊商品後的相關退換貨品安排，將另行通知，請保留所需更換的商品及收據，並留意MOOV的最新公告。
此外，MOOV Shop即時停止預購演唱會周邊商品。而早前已完成下單並收到確認郵件的客人將不受影響，訂單將如期送出。如有任何查詢請電郵至 cs@moovshop.com。

撰文 : TOPick柴犬出動

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