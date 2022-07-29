【Mirror演唱會事故】政府已聯絡傷者返港家屬到醫院探望　將提供充足協助

▲ 特首李家超。（陳靜儀攝）

男團MIRROR昨晚(28日)舉行第4場演唱會發生嚴重事故，表演期間懸掛半空的巨型屏幕突然墜落，砸中台上舞蹈員。特首李家超對事故表達高度關注，向傷者致深切慰問，已責成文體局及勞福局全面調查事件。

李家超說， 會相關部門行動調查作出3個要求，包括迅速調查事故、全面廣泛處理事件及由高層介入事件確保得到重視，他稱，好多人支持演唱會活動，確保活動安全非常重要，希望部門盡快全面調查，確保事故不再發生，及表演者有安全保障。

被問到有否政府部門需要負責，李家超說部門已展開全面調查，亦已就演唱會不同日子採取行動，提出改善要求。他續指，醫務衛生局已聯絡傷者家人提供協助，主動提出到醫院採訪安排，當局會全面配合需要。

其中傷勢較重的舞蹈員、女團COLLAR成員SoChing男友李啟言（阿Mo），據悉其傷及頭部及頸椎，今早已進行緊急手術，目前仍然留醫伊利沙伯醫院深切治療部。

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記者：蘇文軒