【MIRROR演唱會】有學校發通告籲家長注意子女情緒　因應學生需要提供輔導【附專家建議】

▲ MIRROR演唱會意外後，有小學向學生發出通告，呼籲家長注意子女情緒。

昨晚（28日）MIRROR在紅磡香港體育館舉行的第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人情況嚴重，正在深切治療部留醫。事件引起社會廣泛關注，意外發生一刻的影片及照片在網上傳開，有網民觀看後感到難過及不安。今日（29日）有小學向學生發出通告，呼籲家長注意子女情緒。

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如孩子情緒受困需尋求支援

很多家長都是「鏡粉」，也有不少小朋友成為小鏡粉。有小學發出通告，內容指出昨晚的MIRROR演唱會意外，令社會大眾十分痛心，或令部分學生感到不安。校方請家長多加留意子女的情緒，如因事件而情緒受困擾，請家長幫助他們表達情緒，有需要時校方亦會安排進一步輔導。另一方面，校方亦希望各界停止轉發有關片段，尊重傷者。

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此外，香港紅十字會亦在社交平台發文指，市民若遇上大型意外發生在眼前，可能即時不懂反應，感到擔心或氣憤。該會建議若過後持續感到困擾，應暫時停觀看所有相關片段、社交媒體或新聞，同時亦要找朋友傾訴或作出陪伴，並盡可能休息。

專家教3招處理小鏡粉恐慌

育有3名孩子的Vinic爸爸是香港有品運動認證「6A品格教育」講師，以及NLP身心語言程式學執行師及教練。他分享很多小鏡粉已知悉事件，建議父母從三方面處理孩子的恐慌情緒。首先不要隱瞞孩子，父母可向小朋友提供事件的真實一面，簡單而準確地告知孩子，當孩子知道事情來龍去脈，就更能消化當中的恐懼。

他指出，父母要理解孩子的同理心，他們會對受傷的舞蹈員產生同理心，繼而將驚恐的感受透過同理心自己感受一次。他建議家長無需急於幫孩子整理情緒，鼓勵孩子慢慢說出感受感受後，再稍作安撫。

小朋友或因事件留下陰影，Vinic爸爸認為家長可以盡量把事情導向正面思維，向子女解釋意外除了意料之外，也不是經常會發生的，讓他們積極面對事件產生的陰暗一面。

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責任編輯︰王明芳