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【商場展覽】LCX Pokemon異世神殿展覽　皮卡丘粉絲朝聖熱點+免費試玩NDS遊戲

休閒消費 14:41 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

LCX舉辦Pokemon TCG消失的異世神殿展覽，皮卡丘隨時會現身現場。（商場提供）

尖沙咀商場LCX由即日起至9月4日，舉辦「Pokemon TCG消失的異世神殿」裝置，除一眾傳說寶可夢會現身「異世神殿」外，還設有搜羅了多款寶可夢中心原創商品的寶可夢異世商品店，同場更有Nintendo Switch寶可夢遊戲電玩區及集換式卡牌遊戲對戰區，可與其他訓練家切磋一番。

在異世神殿中，遊客可跟寶可夢打卡合照，如有可愛的皮卡丘、草苗龜等，更可一睹超過300張的寶可夢集換式卡牌，展示多款不同的寶可夢，絕對會勾起粉絲的回憶。皮卡丘更會在特定日子到場，與大家合照互動。

而寶可夢異世商品店中會有多款原創商品，包括集換式卡牌遊戲25周年黃金紀念箱及頂級收藏箱等，並有與HYPEBEAST聯乘系列的潮流服飾。顧客於LCX任何商戶及異世商品店消費滿指定金額，即可換領卡比獸扇、文件夾套裝及收藏級書籤禮盒等。

場內可免費試玩Nintendo Switch《寶可夢傳說 阿爾宙斯》。（商場提供）

不能錯過的還有2米高初代傳說寶可夢超夢，而定於今年11月18日發售的全新任天堂Switch遊戲《寶可夢 朱/紫》中的傳說寶可夢故勒頓及密勒頓，以及初期3隻寶可夢新葉喵、呆火鱷和潤水鴨，亦率先登陸LCX。

同場更有年初發售的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》遊戲試玩體驗，讓粉絲能親身感受遊戲的魅力。參與遊戲體驗後，訓練家還有機會得到《寶可夢 朱/紫》初期3隻寶可夢造型帽一頂。

Pokemon TCG消失的異世神殿展覽
日期：即日起至9月4日
時間：10am-10pm
地點：尖沙咀海港城海運大廈3階LCX正門

記者︰黃依情

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