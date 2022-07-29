【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓

▲ 受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，現留醫伊利沙伯醫院深切治療部。（經濟日報吳卓峰攝）

人氣男團MIRROR昨晚（28日）在紅館舉行第四場演唱會，期間發生嚴重事故，舞台上方的巨型螢幕突然墮下，擊中兩位舞蹈員須送院救治。消息指，其中一位傷者、27歲的李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，中午（29日）開始進行骨科手術，預需時7至8小時，詳情即看【下一頁】。

骨科專科醫生陳偉霖接受TOPick訪問時指出表示，重物正面砸中頭部，頸、脊椎可嚴重受壓，很大機會導致頸椎及脊椎移位，甚至出現骨折，如頸椎第一至三節受創，柱骨壓著氣管，很大機會令傷者呼吸困難，隨時有生命危險。

陳偉霖續稱，一旦受傷的位置是頸椎第四節，出現爆裂等嚴重情況，一般不會影響呼吸，惟一旦中樞神經已受壓，其肩膀以下以身體會失去知覺，如中樞神經完全受創，即使手術後亦未必能完全復原，甚或四肢癱瘓：

傷及第四、五節頸椎，膊頭以下嘅身體機能都受影響，手不可以抬起。

如中樞神經只部分受傷，傷者或要面對數以年計的復康之路，將要接受肌力及感知訓練：

中樞神經線粗略會每日復原一毫米，如果傷勢由頸去到腳，復康將會喺漫漫長路。需要逐步由上肢開始訓練，鍛鍊返上半身的活動能力，才可自行進食及移動輪椅。

他指出，如果傷者年輕加上受傷後立即獲救，手術後復原速度及復康過程將較快，惟仍要視乎其受傷的嚴重程度。

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記者：陳麗娜