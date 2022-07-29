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【3區污水陽性】涉觀塘曉麗苑及筲箕灣愛東邨等　當局派15萬快測包

社會 16:32 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（29日）表示，觀塘、南區及東區 污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
觀塘區 — 曉麗苑、曉華大廈及興田邨

南區 — 香港仔大道和漁暉道附近一帶住宅

東區 — 興華（一）邨、興華（二）邨、興民邨及愛東邨


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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