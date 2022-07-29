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【MIRROR演唱會】出現3大徵狀均為急性壓力反應　醫管局提供6個紓緩方法

社會 15:01 2022/07/29

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醫管局：不安、驚恐、憤怒均為急性壓力反應，提供6個方法照顧情緒。（醫管局Facebook）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，表演期間懸掛半空的巨型屏幕突然墜落，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。醫管局今日（29日）表示，面對突發重大事故，不論是現場目擊或是觀看影片，都可能會引起不安、驚恐、憤怒等情緒，甚至勾起過往創傷回憶，這些都是正常的急性壓力反應。

醫管局提供6個方法讓市民照顧情緒：

  • 避免翻看回放影片
  • 小心選擇並適度接收事件的資訊
  • 留意自己這幾天的情緒
  • 深呼吸，讓自己平靜
  • 跟可信任的人傾訴
  • 如有需要，向專業醫護人員尋求協助，或致電醫院管理局精神健康專線：2466 7350

醫管局指，任何事故及狀況，醫護人員一直盡力救治傷者及病患者；亦希望市民保重身體及情緒，願受傷病人平安。

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責任編輯：李榮忠

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