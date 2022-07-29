【Mirror演唱會事故】當局指傷者家屬完成必須入境檢疫程序後　可盡快到醫院探望

▲ 其中一名傷者於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。（吳卓峰攝）

男團MIRROR昨晚（28日）在紅館舉行第四場演唱會，期間發生嚴重事故，舞台上方的巨型螢幕突然掉下，有兩位舞蹈員需要緊急送院，其中一位傷者父母立即由外地返港。醫務衞生局今（29日）表示，據局方了解，傷者家屬已順利預約指定檢疫酒店房間，他們在抵港後完成必須的入境檢疫程序後，可盡快到醫院探望傷者。據了解，「必須入境檢疫程序」不包括7天隔離檢疫。

醫務衞生局又說，根據現行措施，衞生署的獲授權人員可以在特定情況下，批准受檢疫人士暫時離開檢疫地點，探望危重的親屬。

其中一名傷者李啟言據悉傷及頭部及頸椎，今早已進行緊急手術，目前仍然留醫伊利沙伯醫院深切治療部。特首李家超今午表示，醫務衛生局已聯絡傷者家人提供協助，主動提出到醫院採訪安排，當局會全面配合需要。

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責任編輯：黃悅晴