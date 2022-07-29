【MIRROR演唱會】目擊演唱會事故或致情緒困擾　臨床心理學家教6招48小時內心理急救

▲ 臨床心理學家教心理急救。

昨日在Mirror演唱會發生大屏幕跌下壓傷數名舞蹈員事件，當中有兩人更須送院處理， 台上的兩名歌手及同場的其他舞蹈員，不免感到極度驚慌、不知所措 ，在場的一萬二千多名觀眾原本興高采烈在直播演唱會，怎料拍下驚人的意外一幕，現場也有 數名觀眾感到驚恐不適，需要送院處理。

這嚴重意外事件， 正如其他災難創傷事件一樣，在我們毫無準備下突然發生，令大眾為之震驚，亦感到不知所措。這事故引起大眾關注傷者的身體狀況及心理創傷， 因為事發影片也在網上瘋傳 ，亦引發場外的觀眾和大眾市民，以及沒有到場的粉絲們 強烈的情緒反應， 而相關演唱會的表演者和工作人員或擔心自身的安全。

突如其來的衝擊、創傷事故或大型的天災人禍，不但對當事人造成嚴重身心創傷及性命威脅，而經歷事故的當事人、目撃事故的人士、參與救援的人員，以及得知事故而又感到事故跟自己很接近的人士，都有可能因此產生「急性壓力症狀」。有些人會在這些事情過後自行恢復過來，但亦有些人在創傷後的反應會較為強烈，甚至患上「創傷後壓力症」，需要較長時間的治療和康復。

「急性壓力症狀」及「創傷後壓力症」

是次 意外事故，對人的心理及精神上所造成的壓力和創傷也不容忽視。一般人在遇到創傷事件時都會出現壓力反應，稱為「急性壓力症狀」， 症狀通常會在事件發生後，即時或接著的一星期開始出現。 曾到現場的觀眾，或觀看過是次意外事件片段的大眾市民，可以留意下自己有沒有以下常見的急性壓力反應，常見的反應有：

身體方面：心跳加速、呼吸急速、頭暈/頭痛、嘔吐/作嘔、出汗、顫抖、身體疼痛、肌肉緊張、疲乏、食慾不振、失眠、發惡夢等 。

認知方面：難以集中精神、記憶力減退、思想遲緩/混亂、判斷力減弱、精神恍惚、未能相信事情發生、經常想到有關事件等。

情緒方面：震驚、恐懼、焦慮、煩燥、憤怒、難過、哀傷、內疚、麻木、心情起伏不定等。

行為及社交方面：衝動行為、坐立不安、易發脾氣、易與人産生磨擦、孤立自己、逃避、呆滯、暴食、渴睡、增加使用藥物或煙、酒、咖啡等。

靈性方面：對上主/上天感到憤怒、感到世界不安全、無助感等。

若處理得宜，急性壓力症狀大約兩至四星期後，通常都會慢慢平伏下來。但如果症狀持續超過一個月，並對當事人造成連串的心理困擾及功能損害，影響正常的工作、家庭或社交生活，當事人便可能患上「創傷後壓力症」。有些人在經歷創傷事件發生後6個月以上才出現症狀，即延遲發病的 (Delayed Onset) 「創傷後壓力症」。

人為災難引發創傷後壓力症

研究顯示，約有兩至四成人士在面對大型災難或創傷事件後會患上精神疾患，如抑鬱症、焦慮症及創傷後壓力症；而患上創傷後壓力症的數字由一至六成不等。會否發病與創傷事件的性質、創傷事件對個人造成的損害程度、個人於創傷前的心理狀況、個人特質（如性格、年齡、成長背景、經歷、應付危機能力等）、支援網絡及所得的即時治療等因素有關。

不少研究亦指出，人為造成的災難(如刻意造成的事故、恐怖襲擊)，引發創傷後壓力症的機會較高，佔三至七成。以2001年9月11日於美國發生的恐怖襲擊事件為例，當地研究顯示約44%美國人於事件發生後一星期有急性壓力症狀，有一至三成美國人於事件發生後一至兩個月患上創傷後壓力症，而於事件中受傷、目擊事件的人士、兒童或透過媒體不斷收看有關報導的人士，患上創傷後壓力症或其他精神疾患的機會較高。

心理急救預防創傷後壓力症

在災難或嚴重創傷後，如能及時提供心理支援，可預防受災者或當事人患上創傷後壓力症或其他情緒問題。 心理急救 (Psychological First Aid) 及危急事故壓力管理 (Critical Incident Stress Management) 便是兩類常用的即時心理支援及介入方法， 此類心理支援會在創傷事件發生後48小時內進行，由一些受過有關訓練的專業人員，以集會、小組或個人的形式幫助經歷創傷性事件者應付正常的壓力反應，以及紓緩其情緒困擾，使他們盡快回復正常生活，預防情況惡化或發展成為創傷後壓力症。

建議相關的主辦單位或觀眾和粉絲團組織， 如果察覺組織內有很多成員，同時出現以上所述的急性壓力症狀或者對事件表達極度關注，可以考慮於這數天內進行心理急救，及即時介入的心理支援，以預防當事人的情緒困擾進一步惡化，演變成創傷後壓力症或其他精神疾患。 如果察覺身邊人士對於事件有極度的關注或困擾，也可以提醒他們以下幾點，照顧好自己的情緒：

1. 留意自己的情緒變化， 如果對於是次事故有驚慌、憤怒等情緒，是正常的壓力反應，可給予自己空間處理情緒上的改變

2. 避免再繼續觀看相關事件的片段和相片，或討論事件對錯，避免情緒再受影響，但可以找親友表達內心的感受， 有助宣洩情緒

3. 避免繼續追看相關藝人或粉絲團的消息，有時候過度投入都會影響自己的角色， 或者會有扭曲的情緒和 認知反應，例如認為事件是自己的責任而感到內疚

4. 盡量投入日常生活，維持正常作息，如定時飲食、睡眠和適量運動

5. 如果需要參與演唱會 工作的人員， 少不免需要協助事後的跟進， 如果察覺自己對事故的情緒反應嚴重， 可以盡量暫時休息，先照顧好自己的情緒，把工作交由其他人代為處理

6. 對事件關心的人士也可以將焦慮或憂傷情緒轉化為關心和祝福，透過心意卡或網上留言，為傷者送上祝福字句，期盼傷者早日康復

若心理困擾持續，嚴重到難以自控，且影響日常生活和作息，便應立即尋求心理支援，可找臨床心理學家協助。

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