【港區國安法】港澳辦及中聯辦反對聯合國人權事務委員會報告　批涉港評論偏頗失實

▲ 聯合國人權事務委員會日前發表報告促港府廢除《港區國安法》，港澳辦及中聯辦分別發聲明反對。（資料圖片）

聯合國人權事務委員會日前發表報告，批評《港區國安法》不符合《公民權利和政治權利國際公約》，促港府廢除。港澳辦及中聯辦今日（29日）分別發聲明，對此表示堅決反對和強烈不滿。

港澳辦發言人表示，有關報告許多評論偏頗失實，並指《港區國安法》立法過程廣泛聽取了各方面意見，程序公開透明。特區政府執法部門嚴格依據法律和事實採取執法行動，指定法官獨立公正審判，犯罪嫌疑人的權利受到應有保障，不存在所謂犯罪行為缺乏明確性、執法機關缺乏監督、司法獨立受到損害的問題。

港澳辦稱，事實已充分表明，《港區國安法》的防範、制止和懲治的是極少數人嚴重危害國家安全的違法行為和犯罪活動，保障的是社會的繁榮穩定和絕大多數居民依照基本法享有的權利和自由，包括言論和新聞自由。

中聯辦發言人昨日（28日）發表談話表示，報告罔顧《港區國安法》、新選舉制度充分保障香港居民權利的事實，對香港事務進行毫無根據的指責。發言人強調，《港區國安法》充分體現了尊重和保護人權的原則，進一步維護了香港居民根享有的權利和自由，敦促有關國際機構摒棄傲慢與偏見，正視「一國兩制」成功實踐和香港國安法維護社會安定、充分保障人權的基本事實，作出應有的客觀、公正判斷。

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記者：陳葆琳