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【第五波疫情】新增4,884宗確診個案　再多5名患者不治【不斷更新】

社會 16:25 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（梁偉榮攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（29日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,884宗確診個案，包括4,696宗本地個案及188宗輸入個案，另錄5宗離世個案。

【16:55】

瑪麗醫院內科病房有7人染疫，正調查源頭。

【16:50】

關慧敏指，截止7月29日已處方超過4萬劑新冠口服藥，在新安排下雖然處方更多口服藥，但強調本港有足夠存貨。

【16:45】

張竹君指，無打針染疫後死亡率比已打針高逾70倍，呼籲長者及高危人士盡快打針。

【16:40】

學校錄351宗確診個案，分別來自290間學校，涉及302名學生和49名教職員，當局建議3間學校個別班級停課一周，包括五旬節中學、皇仁書院、聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

醫管局即日起放寬處方口服藥安排，新安排下，無論病人是否打疫苗，60歲以下的高風險人士、長期病患，病癥出現5日內求診，且無臨床上不適合的問題，都可以處方口服藥（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】新增5宗離世個案

本港今日新增宗離世個案，分別涉4男1女，年齡介乎55至88歲，其中1人來自院舍，只有一人已打3針。

  • 88歲男子，有肝硬化，曾中風，長期臥床，7月25日因肚痛、吐血入院，情況不斷惡化
  • 61歲男子，懷疑有肺癌，在家中被發現不醒人事，送到急症室時已經去世
  • 86歲男子，有血壓高、脂肪高及曾中風，在7月20日入院，因吸入性肺炎離世
  • 75歲男子，有肺癌，轉移到手部，多器官衰竭，昨日離世
  • 55歲女子，懷疑由高處墮下，送抵醫院已沒有呼吸

至於，22個月大女嬰依然危殆，女嬰前日開始發燒，家人在晚上8時半將她帶到北南丫普通科診所求醫，飛行服務隊晚上9時半抵達，並將她送往東區醫院。

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記者：TOPick港聞組

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