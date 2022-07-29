【昆蟲咬傷】蜈蚣毒液致疼痛出紅疹　醫生教4大正確處理步驟

▲ 急診醫生分享被蜈蚣咬的處理法。

天氣炎熱，蛇蟲鼠蟻特別活躍，當中要小心蜈蚣出沒！台灣有急診科醫生就指出，最近天熱出現很多被蜈蚣咬的個案，除了在野外被咬之外，蜈蚣也很常在居家環境中出沒。大人小朋友都要提防，萬一不幸被蜈蚣咬傷，可做4個步驟去處理。

夏天小心蜈蚣咬

台灣急診科醫生翁梓華日前在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享，有關「被蜈蚣咬會毒氣攻心？」的帖文，翁醫生指出近日收到一個患者個案，該女士行山時坐在石頭上，覺得小腿痕癢，結果手一摸發現是一大條蜈蚣，起初覺得沒事，但後來愈來愈疼痛難耐，身體紅疹愈來越愈，擔心會否是毒氣攻心。

就以上案例，加上翁梓華醫生指最近天氣炎熱，各種昆蟲都開始出動，蜈蚣也很常在居家環境中出沒，之前曾經有個案是睡覺睡到一半被蜈蚣咬到下體，因此翁梓華醫生講解最近急診超常見的「蜈蚣咬」。

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蜈蚣咬或致過敏性紅疹

他著大家萬一被蜈蚣咬不用過於擔心會致命，蜈蚣咬很少會有致命的危險。蜈蚣又稱百足蟲（Centipede），每一個體節上有一對腳，但儘管稱為百足蟲，只有少數的蜈蚣才有100隻腳，石蜈蚣大多是21對或是23對腳，只有少數的地蜈蚣腳的數量可以到超過100隻。

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蜈蚣有毒，但主要是要來捕獵用的，蜈蚣通常比較不會主動攻擊，使用毒液的時機，主要是看到獵物，將頭部下方的毒鉤刺入獵物體內，注入毒液之後來燒死獵物，但「人」顯然不是蜈蚣的食物，基本上蜈蚣的毒液量，還不足以讓人致命，不過，被蜈蚣咬就真的會很痛！

蜈蚣咬常見的身體變化包括4方面：疼痛難耐、過敏性紅疹、螫咬處感染，以及較罕見的出現過敏性休克性或其他嚴重症狀。

被蜈蚣咬4大處理步驟

翁梓華醫生教4個正確被蜈蚣咬的處理步驟。

1. 保持鎮定莫慌張：因為蜈蚣咬人致死率幾乎沒有。

2. 盡快清洗及消毒：可以盡快用清水清洗傷口，如果可以稍微用酒精消毒一下，維持傷口的清潔。

3. 冰敷止痛最見效：雖然有些零星的醫學研究報告指出，「熱敷」對於少部分蜈蚣咬能夠稍微緩解疼痛，但「冰敷」在現行急診醫療準沒錯。

4. 止痛抗敏破傷風：儘管被蜈蚣咬致死率並不高，但常常會有蠻嚴重的過敏反應，經驗上，許多的病人來急診都會伴隨大範圍的身體紅疹，因此在急診上，經驗性醫生都會打抗組織胺、消炎止痛藥與破傷風防止後續的傷口感染問題，讓病患後續在門診追蹤治療。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕