【MIRROR演唱會】葉劉淑儀：暫不應妄下判斷需負責的政府部門　高永文：安全是基本事項

▲ 行政會議召集人葉劉淑儀。（資料圖片）

行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀表示，對有人受傷感到非常難過，認為政府今次處理事件的反應迅速。至於有何部門需要為事件負責，葉劉淑儀認為，暫時不應妄下判斷。

她今日（29日）出席一個活動後表示，希望政府徹底調查事件，以後再有演出需要評估安全，又提及立法會民政事務委員會應邀請政府官員及主辦機構向議員解答問題。其黨友新民黨議員陳家珮，已與民政事務委員會主席鄭泳舜商量召開緊急會議。

被問及有何部門需要對事件負責？葉劉淑儀說：「我想暫時不應該妄下判斷，應展開調查，以及照顧傷者、家人，他們應該得到甚麼賠償。」

葉劉淑儀昨夜已於社交網站發文，提及演唱會舉行短短四天，至今發生三場意外，是「不能接受」，令人極度懷疑主辦單位及製作公司是否做足安全措施，甚至涉及人為疏忽或監管不力，導致意外發生，同時亦向傷者致以慰問。

行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文亦表示，對事件感到非常震驚：「香港而言，我們的演藝事業，尤其是我一直覺得（舞台）設計、各方面的表演（水準）其實是非常高，大家要努力維持這個水準。」他說，擔心事件會對舞蹈員及工作人員造成嚴重傷害，強調安全是基本事項，希望以今次事件為教訓，又祝願受傷的演出者早日康復。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳