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【港區國安法】涉擺街站叫口號煽動顛覆國家政權　前賢學思政4成員認罪候判

社會 15:41 2022/07/29

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涉擺街站叫口號煽動顛覆國家政權，前賢學思政4成員認罪候判。（資料圖片）

已解散的學生組織「賢學思政」前召集人王逸戰、前秘書長陳枳森，及前發言人朱慧盈和黃沅琳，涉於2020年起7次於香港各地擺設街站，其間邀請市民參與抗爭，揭竿起義，又帶領人群高叫「光時」口號。4人早前被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》，今（29日）於區域法院承認控罪，案件押後至9月24日判刑，4名被告需還押。

4名被告王逸戰（20歲）、陳枳森（20歲）、朱慧盈（18歲）及黃沅琳（19歲），今承諾1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。

案情指，賢學思政於2020年5月成立，由王逸戰擔任召集人，陳枳森擔任秘書長、黃沅琳和朱慧盈擔任發言人。4名被告於2020年10月28日、11月1日、12月23日、2021年1月31日、2月21日、2月28日及6月16日，先後共7次，每次為時約1至2小時，在沙田及銅鑼灣港鐵站外、屯門商場外、旺角東行人天橋及旺角西洋菜南街設置街站。

王逸戰期間公開發言，邀請大眾參與抗爭，對抗現有當權者，又指抗爭將會持續，直至香港重光為止。王又曾提醒公眾緊記「光復香港 時代革命」。陳枳森曾簡介擺設街站目的，及在活動期間展示紙牌。

案情續指，王逸戰又曾於街站聲援12港人和判監示威者，邀請市民參與抗爭，揭竿起義，推翻當權者，建立香港民族，隨後再帶領群眾高叫「光復香港 時代革命」口號。

案情又指，黃沅琳曾在公開發言期間，邀請大眾繼續反抗現行抗疫措施。黃不僅煽動公眾切勿安裝或使用「安心出行」程式，更煽動他人作出違法行為即在進人指定處所時提供虛假資料，令當局難以追蹤感染源頭。

朱慧盈曾在公開發言期間，邀請大眾參與「抗戰或抗敵」，又指抗爭將會持續，直至香港重光和建立「香港民族」為止。案情指朱及黃亦帶領公眾呼喊「光復香港，時代革命」。

2021年9月20日警方到賢學思政位於葵涌的一個單位，搜出揚聲器、單張、旗幟及紙牌，先後拘捕王、陳和朱，黃及後自首。朱在警誡下指與其他被告是賢學思政的代表，及曾設置街站。案件押後至9月24日判刑，4名被告需還押。

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記者：梁錦麟

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