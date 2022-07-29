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【食物安全】6月食物安全報告檢測合格率達99.9%　約6,800樣本受檢8個樣本不合格

社會 15:43 2022/07/29

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6月食物安全報告檢測合格率達99.9%，約6,800樣本受檢，8個樣本不合格。（資料圖片）

食安中心今日（29日）公布6月食物安全報告，結果顯示在約6,800個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的8個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約百分之99.9。

8個不合格食物樣本分別為防腐劑含量超標的1個生餃子皮樣本及1個乾竹笙樣本；1個含不准添加的防腐劑的預先包裝豬肉乾樣本；1個可能受李斯特菌污染的預先包裝冷凍煙三文魚樣本；1個含過量蠟樣芽孢桿菌的炒飯樣本；1個總含菌量超標的冰凍甜點樣本；1個除害劑殘餘超標的菜心樣本及1個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本。中心已跟進以上不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售相關問題食物和追查問題食物來源等。

中心發言人表示，中心對約2,100個食物樣本作微生物檢測，約4,700個樣本進行化學及輻射水平檢測。微生物檢測包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等。輻射水平檢測包括從不同地區進口的食物中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

檢測樣本包括約2,200個蔬菜、水果及其製品樣本；約600個穀類及穀類製品樣本；約700個肉類、家禽及其製品樣本；約1,200個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約900個水產及其製品樣本；及約1,200個其他類別的食物樣本（包括飲品、烘焙食品及零食等）。

發言人提醒業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。

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記者：黃穎津

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