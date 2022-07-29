【港區國安法】港府斥歐盟以雙重標準故意詆譭港區國安法

▲ 港府表示，香港的司法獨立在港區國安法實施後依然穩如磐石。（資料圖片）

港府發言人表示，特區政府強烈反對歐洲聯盟委員會（歐盟）發言人就公民及政治權利所發出的聲明，強烈反對歐盟有關香港實施《港區國安法》和香港一般狀況的無端批評和不實評論。」



發言人強調，制定港區國安法，是為了讓香港居民重新享有於黑暴期間不能享有的權利和自由。而國安法確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。「這是於香港生活的人和於香港經營的商戶的親身經歷，無可爭議。他們對香港繼續作為開放、安全、有活力而友善營商的都會感到釋懷和高興。」



發言人指出，「頒布港區國安法符合國際上維護國家安全的做法。歐盟以雙重標準故意詆譭，作出毫無根據的指控，着實令人訝異。」



發言人續指，特區政府一直堅定不移維護法治和司法獨立，並以此奠下香港成功作為國際商業和金融中心的基石。香港的司法獨立在港區國安法實施後依然穩如磐石。司法獨立受憲制保障，《基本法》第二條、第19條及第85條訂明，香港特區享有司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。特區政府再次敦促歐盟停止借香港事務干預國家內政。

外交部駐港公署促歐盟停止干預香港事務

外交部駐港特派員公署發言人昨晚亦發聲明表示，對歐盟藉報告炒作涉港問題，抹黑港區國安法和特區新選舉制度，強烈不滿和堅決反對，予以強烈譴責。發言人指，少數所謂獨立人權專家罔顧香港人權保障不斷向好發展的基本事實，戴着有色眼鏡挑三揀四、偏聽偏信，所謂「結論」完全不符合香港真實的人權狀況。強調香港的人權狀況好不好，只有生活在香港的廣大市民最有發言權。促歐盟擺正位置，認清大勢，立即停止干預香港事務和中國內政。

聯合國人權事務委員會前日發表報告，促請港府廢除國安法及煽動罪，其間避免執法。歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）發聲明支持委員會就香港的審議結論，強調歐盟深切關注香港公民及政治權利被侵蝕。

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責任編輯：林曉君