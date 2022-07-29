【生命鬥士】12歲男童血癌告急盼眾籌試新療法　媽媽哭乾淚：盡努力打這場仗

▲ 12歲男童麥韶洋血癌病情告急，媽媽希望能眾籌試新療法。

本港12歲男童麥韶洋，在2019年發現患上罕見血癌「T細胞急性淋巴白血病」後病情反覆。其媽媽Katherine接受TOPick訪問時透露，韶洋骨髓內細胞繼續增生，經醫生診斷後已向他提供紓緩治療方案，現階段只能減少痛楚，直至生命最後一天。

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Katherine受訪稱，韶洋已在兒童醫院入住了兩星期，前日（27日）醫院為韶洋進行的骨髓抽驗報告結果出來，並不樂觀。韶洋的骨髓內細胞繼續增生，無法接受骨髓移植手術。

而醫生現階段提供的3個治療方案，一種是紓緩治療，讓病人維持現狀，減少痛楚至生命最後一天；另一種是繼續使用舊藥；最後一種是前往新加坡接受「嵌合抗原受體T細胞」（Chimeric antigen receptor T-cell，CAR-T細胞）免疫療法，惟要花費數百萬元，Katherine坦言有經濟壓力，盼望以眾籌來應付治療費。

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目前韶洋住在紓緩病房，獲恩恤探訪，每天限一人前往探病。這數個月期間，Katherine和丈夫都盡量滿足韶洋的心願，盡量帶他去自己想去的地方，讓他玩盡自己想玩的遊戲。而Katherine在這段時間心理壓力也很大，幾乎不怎麼睡覺，也沒有胃口，她直言自己是「哭到無淚」：

很不想面對的情形，每日都像和時間競賽。

韶洋在2019年確診罕見血癌「T細胞急性淋巴白血病」，當時媽媽Katherine在韶洋身上發現紅點，帶他到私家醫院求診，惟當時醫生指無大礙，可再觀察情形。直到2021年，她發現兒子頸部腫脹，故立即帶其看急症，並獲轉介至伊利沙伯醫院，同年12月被診斷為「急性淋巴白血病」後，獲轉介至兒童醫院留醫，其後再確診是罕見的「T細胞急性淋巴白血病」。

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責任編輯：羅嘉欣