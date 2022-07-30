【週末好去處】7大假日活動好去處推介　稀珍甲蟲展+動漫節+藝術玩具展

▲ 今個週末，大家可以好好安排活動和家人享受美好時光。

想放鬆心情，和家人好友「叉叉電」過一個悠閒週末? TOPick為大家精選以下7個假日活動，大人既可慢活歎豐富精緻料理，小朋友又可以寓學習於遊戲，同時增進親子間的感情。

最新影片推介

中西區3小時半日遊

▲ 低至$268/位可享用豐富晚餐及乘搭中環摩天輪。(圖片由品牌提供)

港旅國際旅遊推出【日式罐頭酒吧 + 中環摩天輪打卡の旅】，低至$268/位可於日本過江龍Mr.Kanso享用4餸1湯的豐富晚餐及打卡。然後，於灣仔海濱打卡遊及乘搭中環摩天輪，慢活歎夜景。

了解更多: 按此

尖沙嘴幻覺蛋糕館

▲ Dear Harley Bakery 呈獻全港首個幻覺蛋糕藝術展，打造全港首個幻覺蛋糕館 「 Cake Illusions 」。(圖片由品牌提供)

K11 MUSEA年度藝壇盛事Art Karnival 載譽回歸，今年更首次與Dear Harley Bakery品牌創辦人兼幻覺蛋糕藝術大師 Alison 以「after-party」為題舉辦幻覺蛋糕藝術展。

Alison更精心設計超過15個以假亂真、趣味十足的幻覺蛋糕供大家近距離欣賞。於展覽舉行期間，參觀展覽後蒞臨位於K11 MUSEA B2樓的品牌期間限定店，參與「幻覺蛋糕」挑戰，購買任何一款蛋糕，可享9折優惠。

了解更多: 按此

中環12個大型打卡裝置

由發展局及規劃署合辦的「繼往創未來」展覽，由今日起至11月30日於中環展城館及毗鄰的愛丁堡廣場舉行。戶外展區以棋盤遊戲設計概念，設有12個海、陸、空基建的繽紛實體裝置，室內特設3大展區，透過動態追蹤技術及互動體驗，讓小朋友多角度去探索香港的城市面貌。

另外，香港建築中心的建築師及插畫家將在今個星期六的工作坊中，教導各參加者速寫的技巧，以紙筆勾勒出維港的風景。

了解更多: 按此

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

巨型扭蛋樂園

黃大仙的現崇山商場推出「扭蛋樂園 x 利佳玩具」一站式多元學習玩樂體驗，包括懷舊藝術、STEM趣味科學工作坊及玩味十足的扭蛋主題樂園。

當中，期間限定扭蛋區展出多達120款精選款式扭蛋，更設置巨型扭蛋跳彈床，為一家大細提供開心玩樂及學習的親子新國度。

了解更多: 按此

最新影片推介

甲蟲王國

將軍澳中心聯同香港甲蟲研究協會攜手合辦《甲蟲王國大冒險》，由2022年7月30日至9月21日，商場中庭將變成甲蟲王國，展示來自世界各地共18種昆蟲活體及標本。場內更設有古文明森系冒險打卡位，包括5米高馬雅文明金字塔內藏多款甲蟲王者及12倍的巨大版海克力斯長戟大兜蟲等。

同時，「森之市集」，以森林為主題，搜羅一系列天然、手作養生用品及手鈎編織品等。

了解更多: 按此

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

動漫節

▲ 動漫電玩節今日起一連五日，在會展舉行，大會早前已公布首300個入場名額，需要透過大會應用程式抽籤登記。(黃建輝攝)

第23屆香港動漫電玩節即日至8月2日為期5日於灣仔會議中心舉行。今年大會將設有5大活動，當中包括「2022第13屆香港原創動漫人型設計比賽」、「動漫 Cosplay 大賽 2022」、「原創漫畫新星大賽2022」、「動漫 Cosplay自由行 2022」及同人區。

了解更多: 按此

藝術玩具展

第二屆香港潮巨匠藝術玩具展亦會同期舉辦，集合不同潮流及巨匠設計藝術家作品，更有最潮最新的玩具figure產品及限量作品銷售，大家可以360度了解巨匠設計藝術家的作品。

了解更多: 按此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧