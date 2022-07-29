【疫情分析】醫管局更新口服藥安排　60歲以下、長期病患等都可以開出處方口服藥

▲ 本港疫情反彈。（梁偉榮攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（29日）下午出席疫情記者會。

關慧敏指，今日起醫管局更新處方口服藥的安排，新安排下，無論病人是否打疫苗，60歲以下的高風險人士、長期病患，病癥出現5日內求診，且無臨床上不適合的問題，都可以處方口服藥。安排是希望更多適合的病人服用，減低重症、死亡的風險。她呼籲，有病癥就要盡快看醫生。

另外，瑪麗醫院內科病房一名85歲男病人確診，同房2名男病人亦自後確診，分別為70及72歲，現時3位已接受治療，當局隨後亦發現4名員工先後染疫。有關病房目前已清潔消毒，並已暫停接收新症及探訪安排。

她補充，現時有不同途徑求醫，包括支援熱線、指定診所，另外HA Go手機程式也可以遠程看病。她呼籲未打針的市民盡快接種。

張竹君指，今日有2間老人院、2間殘疾人院舍需要接受檢疫。

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記者：袁澍