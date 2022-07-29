  • 34°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 16:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情分析】醫管局更新口服藥安排　60歲以下、長期病患等都可以開出處方口服藥

社會 16:43 2022/07/29

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

本港疫情反彈。（梁偉榮攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（29日）下午出席疫情記者會。

關慧敏指，今日起醫管局更新處方口服藥的安排，新安排下，無論病人是否打疫苗，60歲以下的高風險人士、長期病患，病癥出現5日內求診，且無臨床上不適合的問題，都可以處方口服藥。安排是希望更多適合的病人服用，減低重症、死亡的風險。她呼籲，有病癥就要盡快看醫生。

另外，瑪麗醫院內科病房一名85歲男病人確診，同房2名男病人亦自後確診，分別為70及72歲，現時3位已接受治療，當局隨後亦發現4名員工先後染疫。有關病房目前已清潔消毒，並已暫停接收新症及探訪安排。

她補充，現時有不同途徑求醫，包括支援熱線、指定診所，另外HA Go手機程式也可以遠程看病。她呼籲未打針的市民盡快接種。

張竹君指，今日有2間老人院、2間殘疾人院舍需要接受檢疫。

  • 香港基督教女青年會雲華護理安老苑，1院友確診，5院友須檢疫
  • 崇靈寶得護老中心，1院友、5工作人員確診。6院友、10個工作人員須檢疫
  • 扶康會集安成人訓練中心，1院友確診，6院友須檢疫

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【港區國安法】涉擺街站叫口號煽動顛覆國家政權　前賢學思政4成員認罪候判
今日 15:41
【港區國安法】涉擺街站叫口號煽動顛覆國家政權　前賢學思政4成員認罪候判
【食物安全】6月食物安全報告檢測合格率達99.9%　約6,800樣本受檢8個樣本不合格
今日 15:43
【食物安全】6月食物安全報告檢測合格率達99.9%　約6,800樣本受檢8個樣本不合格
【港區國安法】港府斥歐盟以雙重標準故意詆譭港區國安法
今日 15:45
【港區國安法】港府斥歐盟以雙重標準故意詆譭港區國安法
【巴士刺客】涉於巴士椅插縫紉針3男女被捕　包括13歲少年及少女
今日 16:14
【巴士刺客】涉於巴士椅插縫紉針3男女被捕　包括13歲少年及少女

你可能感興趣

【港區國安法】涉擺街站叫口號煽動顛覆國家政權　前賢學思政4成員認罪候判
今日 15:41
【港區國安法】涉擺街站叫口號煽動顛覆國家政權　前賢學思政4成員認罪候判
【食物安全】6月食物安全報告檢測合格率達99.9%　約6,800樣本受檢8個樣本不合格
今日 15:43
【食物安全】6月食物安全報告檢測合格率達99.9%　約6,800樣本受檢8個樣本不合格
【港區國安法】港府斥歐盟以雙重標準故意詆譭港區國安法
今日 15:45
【港區國安法】港府斥歐盟以雙重標準故意詆譭港區國安法
張竹君 疫情 記者 衞生防護中心 衞生署 院舍 商場 行政 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
今日 12:36
【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
12:33 2022/07/28
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
23:19 2022/07/28
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」