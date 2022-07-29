【MIRROR演唱會】張繼聰擔憂演出者心理創傷　10月開騷不設舞台機關

▲ 張繼聰將於十月舉行音樂會。

MIRROR在昨晚（7月28日）於紅館舉行第4場演唱會時發生嚴重事故，一面大型電視顯示板從高處墜下，兩名舞蹈員當場受傷。不少歌手及藝人都關注事件，亦在社交平台為受傷者打氣。

張繼聰和謝安琪兩夫妻亦在社交平台以黑圖表達哀痛，張繼聰今日宣傳演唱會受訪，坦言整個晚上都難以安眠。「昨晚我看完舞台劇，散場後便收到很多信息，再看了片便很震驚，整晚都在看新聞片段更新。

▲ 張繼聰坦言很擔憂MIRROR等表演者的心理。

他指自己也是歌手，很明白當中的難過，心情很複雜。「現在最希望兩個年青舞蹈員沒事，當然MIRROR的12位成員、觀眾、看過片段的市民，都可能有心理創傷，希望大家都會冇事。」

他說今次事件不作評論，但過去演出舞台劇，普遍會用八星期綵排演出，然然用一星期去配合技術測試。「演員入到台，便全部交給工作人員，當然我們也要好熟習台上的技術，才可以好投入演出，如演出者常要留心各項技術，就很難專心。」

張繼聰於10月將舉行演唱會，他稱今次舞台沒有任何機關。「因演出在麥花臣，場地較細，也想做一個比較貼近觀眾的演出，故一開始便沒有預備有甚麼舞台效果，因此也沒有心理壓力。」

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