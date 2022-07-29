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指MIRROR演唱會晚晚有意外難接受　前民政局局長徐英偉：好多嘢需跟進

政治 16:35 2022/07/29

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前民政事務局局長徐英偉。（資料圖片）

MIRROR演唱會昨晚發生嚴重意外，多位政界人士極速發聲，關心慰問傷者之餘，亦要求調查事件。特首李家超和文化體育及旅遊局局長楊潤雄凌晨先後出聲明關注事件，政府又指示演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。

曾主管康文署的前民政事務局局長徐英偉亦在社交平台發聲，稱晚晚有意外，相信粉絲和公眾都很難接受。又提到，相關部門從場地管理、舞台結構安全、執業安全等，有好多方面需要跟進。

立法會體育、演藝、文化及出版界霍啟剛亦稱，一連四日演唱會有3場發生意外，情況不能接受，促請全面徹查事件。

立法會議員周文港亦促請康文署及相關部門嚴肅調查意外原因，並對同類型表演活動加強監督，從嚴處罰違例者，以確保舞台工作者及觀眾人身安全。又要求主辦單位立即為傷者及其家屬提供緊急援助，依法承擔責任。

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撰文 : 傅流螢

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