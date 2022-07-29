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【MIRROR演唱會】傷者張梓峯今年初結婚　出騷前與姜濤合照：一齊good show

娛樂 16:58 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR第4場演唱會在昨晚（7月28日）發生意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬演出。

其中舞蹈員阿Mo李啟言傷勢嚴重，現正接受手術。至於另一位舞蹈員張梓峯受了輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷。

張梓峯具豐富演出經驗，曾參與張敬軒、陳柏宇以至郭富城等演唱會，也有在MIRROR的MV參與演出，比如教主Anson Lo的《King Kong》MV。

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今年2月結婚

而張梓峯在今年2月結婚，當時更表示：「都無諗過咁快30前就娶」同時稱：「多咗老公依個稱呼所有做嘅事都會諗老婆先，因為我個夢想就係我老婆」

當時他除表達新婚之喜外，更表示之前因為疫情少演出機會感迷茫，幸遇上有人找他與盧瀚霆（Anson Lo）一起演出，寫道：「可能太耐無做show 一做返show搵返團火，可以咩都唔洗諗咁跳舞係超爽。」

至於在昨晚MIRROR演唱會出騷前，張梓峯與姜濤合照並上載到IG限時動態，寫道：「今晚一齊good show」現在看此照片令人感慨。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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