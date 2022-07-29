【MIRROR演唱會】小鏡粉受意外影響陷恐慌　育兒專家教3件父母應該做的事

▲ MIRROR演唱會事件影響孩子，父母應該做3件事。

MIRROR演唱會最後在一片失望與驚恐聲音中腰斬，當然並不是每一位鏡粉所希望見到的。而當中有很多小鏡粉也會知道事情始末，身為父母又應該如何處理孩子的影響呢？

不要隱瞞孩子

在社會上發生大件事，孩子也必會接收到相關訊息，就算父母把消息封鎖，他們仍然有機會在校內或朋友口中得知事情來龍去脈。當中有多少被加鹽加醋，未經證實的猜測，成為他們對事件了解的理據呢？

父母在這刻可以扮演的角色就是提供事件的真實一面，簡單而準確地告知孩子。當孩子知道事情來龍去脈，就更能消化當中的恐懼。而當然，是否把一些不適合孩子觀看的片段，或如何表達事件始末就要靠父母智慧了。

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理解孩子的同理心

發生在社會上的事跟孩子都是切身關係的，他們會對受傷的舞者產生同理心，繼而把一些驚恐的感受透過同理心自己感受一次。可能當下父母也在努力消化整件事的感受，但孩子未必能夠清楚表達自己在事件當中的情緒，所以家長們要同時兼顧小孩子發出的有聲或無聲警號。

跟孩子在舒適的環境下，鼓勵他們把自己的感受說出來，家長亦無需急於幫孩子整理情緒，就由孩子慢慢把感受表達後，再稍為安撫孩子，這樣會比較好令孩子感覺舒適，有空間處理。

把事情盡量導向正面

發生意外，每一位都被突如其來的感覺嚇怕。繼而產生陰影也是無可厚非的。當孩子看到有關字眼或場景勾起刻在心裏的恐懼時，而往往孩子又未必可以清楚表達那種感受，家長就很容易忽略這個長遠影響。

我們可以盡量把事情導向正面思維，例如跟他們解釋所謂意外，除了是意料之外，也不是經常會發生的。盡量令他們感覺有希望，積極面對事情所產生的陰暗一面。其實，成年人也應如此面對今次事件呢。

家長在處理孩子的恐懼時也別忘記需要處理自己的情緒，擁抱孩子同時也讓孩子擁抱自己。一起面對傷痛與恐懼就是最好的出路。

原文題為「演唱會事件對孩子影響 三件父母應該做的事」

作者簡介︰

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

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撰文 : Vinic爸爸