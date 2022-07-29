【綠帽疑雲】熱戀女友開心宣布懷孕 　男友赴診所驗精液揭慘痛真相

▲ 40歲男子，結紮十年，女友竟然宣布懷孕。

女友宣布懷孕本應是開心事，但台灣高雄一名40歲男人，當女友開心地告知他有「喜」，卻令他感到非常疑惑，究竟是自己太強，還是女友不忠背著他「搞鬼」，惟有找醫生驗精尋找答案，原來他早年已經接受結紮手術。

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綜合台灣傳媒報道，該名男子得悉女友懷孕後，並沒有當場揭穿女友出軌，而是理性地首先自己到泌尿科求診，讓醫生以顯微鏡驗查他的精液，結果發現其精液「清清如水」，一隻精蟲也沒有，男子得知結果後臉色凝重，怒氣衝衝地說：「就知道是她有鬼！」

結紮後 3個月排16次精液

收治男子的泌尿科醫生蘇信豪指出，一般男性輸精管結紮手術成功率達99.8%，每1,000人只有一至兩人可能再接通輸精管，因此醫生建議男性在結紮手術後，最好在3個月內排空16次精液，再回門診檢查精液，若完全沒有精蟲，即可進行不戴套的性行為，10年再接通機會「微乎其微」。

結紮容易 重駁困難

蘇醫生指出，男性結紮手術只是將輸精管截斷，原本男性從睪丸製造的精蟲，透過輸精管從尿道射出，但若截斷了，精蟲就會留在睪丸內，射出來的精液就不會有精蟲，而睪丸本身製造男性荷爾蒙等內分泌功能，還是持續存在的，男性荷爾蒙也不會受影響。

若結紮後伴侶想再懷孕，可就醫進行顯微鏡輸精管再接通手術，看醫生經驗，與病人輸精管健康狀態，大約有5成至8成的成功率，不是每個人都能接通，因此做結紮術前，必須深思熟慮。

泌尿專科醫生李嘉文表示，男性結紮手術只需十多分鐘就可完成，但結紮後的輸精管要再接通，則需要兩至三個小時的顯微手術，因輸精管只有原子筆心、橡皮筋般細，重新接通管內、管外各要縫四針，需半身麻醉。

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責任編輯︰王明芳