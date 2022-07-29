【金融中心】陳茂波：香港作為金融中心可在5方面助力國家發展

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今以視像形式出席一個學術研討會時，談及香港國際金融中心現狀以及如何助力國家發展。他表示，香港作為國家的國際金融中心，未來會繼續把握好高度自由開放、銜接國際規則和市場的優勢，發揮好獨特的門戶和橋樑角色，在中華民族偉大復興的事業中，繼續發揮不可替代的重要功能。

就香港作為金融中心如何助力國家發展方面，陳茂波認為，香港在5方面可發揮作用。包括（1）助力人民幣國際化；（2）擔當內地企業的可靠融資平台；（3）助力內地金融市場的改革開放；（4）發展綠色可持續金融；（5）強化風險管理中心功能。其中，在發展綠色可持續金融方面，陳茂波表示，將推動更多內地地方政府、機構和企業透過香港的資本市場作綠色籌資和認證，支持它們綠色項目的建設，並正在評估將香港發展成為區域碳交易中心的可能性。認為這些舉措都將進一步強化香港作為綠色金融中心的功能。

陳茂波續指，雖然香港在金融發展方面有卓越的成績，也有國家的全力支持，發展潛力相當巨大，但處於百年未見、正發生深刻變化的國際大格局中，香港正面對複雜、嚴峻且多變的外在挑戰。他認為，香港要居安思危，以「底線思維」，防範外圍環境變化以至是地緣政治帶來的風險，確保金融安全。

陳茂波稱，特區政府一直透過「全天候、跨市場、聯動式」的監測系統，持續監察市場是否有異動、有否出現系統性風險的跡象，並會按需要即時作出果斷應對，確保金融體系安全、金融業各環節繼續有序發展。特區政府亦一直與內地相關部委保持緊密溝通，同心協力維護金融穩定，保障金融安全。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君