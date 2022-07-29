盧寵茂獲頒香港創新領軍人物大獎　提名人是太太

▲ 盧寵茂。（資料圖片）

尚未出任醫務衞生局長前，時任港大深圳醫院院長盧寵茂獲團結香港基金頒發「香港創新領軍人物大獎」，頒獎禮由一月延遲到今日舉行，盧寵茂身份已變，但他仍決定上台領獎。盧寵茂說，有三個原因：

盧寵茂說，這個獎是港大深圳醫院10周年的生日禮物，他說，醫院今年7月1日開院剛好10年，遺憾無法參加，甚至沒講再見，「很不捨得，但不捨又點會有得呢？領獎獻給它，祝醫院生日快樂！」

第二個要領獎的原因，盧寵茂說，是因為這個獎是屬於每一個來自香港醫院的醫療護理管理人員，特別是2年多疫情間，捨小家顧大家的香港同事。

至於最後一個堅持上台領獎的原因，盧寵茂話，今次提名人是其太太，他說，無論當年發展肝移植手術「on call 不只36小時」，到港大深圳醫院做 「港深太空人」，以至現在做 「健康秘書」 一周工作3天︰昨天，今天，明天，太太和所有家人都默默承受並支持，「我要向他們講抱歉和多謝。獎屬於他們的。」

盧寵茂太太盧彩雲是瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁。在銀行業有超過30年的經驗，並擔任香港私人財富管理公會行政委員會主席。

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