【MIRROR演唱會】醫管局指一名傷者今午接受手術仍留醫ICU　另一傷者已出院

▲ MIRROR演唱會昨出現嚴重意外。(馮漢柱攝)

男團MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，大型螢幕從高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。醫管局今午（29日）表示，其中一名傷者仍在深切治療部留醫，情況嚴重，今日下午接受手術；另一名傷者情況穩定，在家人陪同下已於下午出院。

醫管局指，伊利沙伯醫院昨晚（28日）接收兩名演唱會意外的傷者後，已即時派出跨專科團隊為傷者提供治療，團隊會密切監察傷者的情況，提供合適的治療、支援及跟進他們的康復。

醫管局又說，注意到社會上流傳有關傷者的消息，鑑於尊重病人私隱，未能進一步透露他們的傷勢。

醫管局又關注部份曾在現場目睹意外或在網上瀏覽過意外片段的市民，可能會出現不安情緒，當局精神健康專線已準備好為市民提供情緒支援，有需要的市民可致電2466 7350，無須預約，專業醫護人員會提供協助。醫管局高級臨床心理學家譚韻茵說，市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應；每個人出現的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助

市民應避免翻看有關影片，亦應小心選擇適量接收事件的資訊，時刻留意自己的情緒和保持生活規律，有需要時應找可信任的人傾訴。

醫管局亦祝願兩名傷者盡快康復，醫療團隊會全力支援兩名傷者及他們的家人，協助他們渡過難關。

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記者：黃悅晴