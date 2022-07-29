【噪音管制】政府擬修例諮詢　啟德及安達臣新發展區納噪音規管

環保署發表諮詢文件，建議修訂現有按《噪音管制條例》設立的指定範圍，使其覆蓋全港各人口聚居的已建區，包括將有大型發展的啟德發展區及安達臣道發展區。公眾諮詢為期1個月，至下月29日。如獲環諮會和立法會環境事務委員會支持上述建議，目標在2023年9月1日或以後實施有關修訂。

按照《噪音管制條例》，現時在下午7時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間內，使用任何機動設備，包括手提型破碎機、推土機等進行建築工程，透過建築噪音許可證來規管所發出的噪音。

環保署表示，計劃將現時人口聚居的新發展已建區、正積極發展及預期在未來數年陸續有人遷入的地區，以及其他有人口聚居而仍未列作「指定範圍」的已建區，一併納入為「指定範圍」。一些毗鄰現有及建議「指定範圍」及為社區一部分的地區，亦會被納入為「指定範圍」。當局冀透過修訂，讓居住在「指定範圍」內的居民受到條例保障，減少受到夜間及假日建築噪音的影響。

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為免對大型新發展區項目的建築工程造成不必要的限制，當局表示，部分現時為「指定範圍」但即將會進行大型新發展的地區，例如古洞北發展區，將會從「指定範圍」中移除，並按未來發展情況適時再納入為「指定範圍」。

部分預期即將有居民陸續遷入的大型新發展區，例如啟德發展區及安達臣道發展區，亦將會標示在較後指定日期實施為「指定範圍」；當局考慮到其發展規模及不同人口遷入時間，將分為兩個階段實施，即第一階段不早於2023年9月1日及第二階段不早於2027年1月1日。

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責任編輯：吳雋妍