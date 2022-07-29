  • 33°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 18:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【噪音管制】政府擬修例諮詢　啟德及安達臣新發展區納噪音規管

社會 17:24 2022/07/29

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

環保署發表諮詢文件，建議修訂現有按《噪音管制條例》設立的指定範圍，使其覆蓋全港各人口聚居的已建區，包括將有大型發展的啟德發展區及安達臣道發展區。公眾諮詢為期1個月，至下月29日。如獲環諮會和立法會環境事務委員會支持上述建議，目標在2023年9月1日或以後實施有關修訂。

按照《噪音管制條例》，現時在下午7時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間內，使用任何機動設備，包括手提型破碎機、推土機等進行建築工程，透過建築噪音許可證來規管所發出的噪音。

環保署表示，計劃將現時人口聚居的新發展已建區、正積極發展及預期在未來數年陸續有人遷入的地區，以及其他有人口聚居而仍未列作「指定範圍」的已建區，一併納入為「指定範圍」。一些毗鄰現有及建議「指定範圍」及為社區一部分的地區，亦會被納入為「指定範圍」。當局冀透過修訂，讓居住在「指定範圍」內的居民受到條例保障，減少受到夜間及假日建築噪音的影響。

    點擊圖片放大
    +2

 

為免對大型新發展區項目的建築工程造成不必要的限制，當局表示，部分現時為「指定範圍」但即將會進行大型新發展的地區，例如古洞北發展區，將會從「指定範圍」中移除，並按未來發展情況適時再納入為「指定範圍」。

部分預期即將有居民陸續遷入的大型新發展區，例如啟德發展區及安達臣道發展區，亦將會標示在較後指定日期實施為「指定範圍」；當局考慮到其發展規模及不同人口遷入時間，將分為兩個階段實施，即第一階段不早於2023年9月1日及第二階段不早於2027年1月1日。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

責任編輯：吳雋妍

相關文章

【噪音污染】環保署巡查多區噪音黑點　三個月檢控24間店鋪
12:36 2021/11/22
【噪音污染】環保署巡查多區噪音黑點　三個月檢控24間店鋪
周浩鼎批北大嶼山公路噪音擾民　環境局：該路段目前毋需加建隔音屏障
18:00 2019/05/15
周浩鼎批北大嶼山公路噪音擾民　環境局：該路段目前毋需加建隔音屏障
港府擬加強規管遊樂場地噪音滋擾　康文署：考慮設立黑名單
14:24 2019/04/29
港府擬加強規管遊樂場地噪音滋擾　康文署：考慮設立黑名單
公園噪音滋擾居民難解決　康文署擬修例打擊
12:20 2019/04/25
公園噪音滋擾居民難解決　康文署擬修例打擊
【持刀傷人】青衣長康邨男持刀傷人　疑因噪音問題斬傷兩名6旬鄰居
09:46 2022/04/20
【持刀傷人】青衣長康邨男持刀傷人　疑因噪音問題斬傷兩名6旬鄰居

你可能感興趣

【噪音污染】環保署巡查多區噪音黑點　三個月檢控24間店鋪
12:36 2021/11/22
【噪音污染】環保署巡查多區噪音黑點　三個月檢控24間店鋪
周浩鼎批北大嶼山公路噪音擾民　環境局：該路段目前毋需加建隔音屏障
18:00 2019/05/15
周浩鼎批北大嶼山公路噪音擾民　環境局：該路段目前毋需加建隔音屏障
港府擬加強規管遊樂場地噪音滋擾　康文署：考慮設立黑名單
14:24 2019/04/29
港府擬加強規管遊樂場地噪音滋擾　康文署：考慮設立黑名單
環保署 啟德 工程 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
今日 12:36
【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
23:19 2022/07/28
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
12:33 2022/07/28
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具