【晚間聽聞】C君嚴選J2ers過程曝光　周奕瑋傳授主持秘訣照顧後輩

▲ 周奕瑋獲C君委派領軍J2ers主持節目《晚間聽聞》。

無綫J2全新資訊節目《晚間聽聞》由周奕瑋（Jarvis）帶領著6位J2ers一起主持，以探討全球奇聞趣事為話題。日前Jarvis與吳兆麟（Alan）、林俊其（Kris）及布樂文（JB）齊齊接受TOPick專訪，分享首次合作主持節目的點滴。

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趣聞分享

當中兼任兩個新節目《晚間聽聞》及《不正常愛情研究所》的Alan指事前需要很多資料搜集，直言好難做：「通常是我催促writer交稿，拍攝前兩天未能給稿我會做不來！因要做很多fact check，報道新聞要講得有趣，如何present故事，7個主持不能撞故事，要找大量資料傳給writer核對。」

Jarvis舉出一集有關飲食的偉大新發明，足以令世界改變。

例如舔螢光幕就可嚐味道，或用電流筷子刺激令鹹度感知增加：「我們會有7個不同category，可能一個找到舔螢光幕食到味道的電視機；另一個找到電流棒，舔一舔會有味道；另一個找到電流叉等。大家按題目找相關資料，還要自己做fact check查證成功與否。他們不是新聞主播，而是聽聞主播。」

▲ （陳慧安 攝）

擁有印中混血血統的JB留有一面鬍鬚，憶起一集「聽聞鬍鬚污糟過狗毛」，笑言眾人即時望著他：「『咦，JB塊面好污糟』，究竟是不是真呢？大家一起探討，最後發現鬍鬚比狗毛乾淨的，話題有趣又夠貼地。」

被C君感動

以前輩身份領軍的Jarvis，指6位主持性格作風各不同，女生比較瘋狂，男生較理性。

由於JB仍修讀大學，笑言大家界定節目似DSE口試：「大家發表意見，但時間有限，不能用7分鐘去說，卻說不出重點來。由於太多資訊，有時他們講得不夠細緻，我會化身『人肉維基百科』為他們補充。」

節目已開拍一段時間，逐漸建立默契，Jarvis開始了解6位J2ers的性格。「我以為自己在主持界仍是新人，畢竟上面有很多前輩。C君今年年頭突然致電給我，說有個節目需要找我幫手，然後說了一句話讓我好感動。『Jarvis你係時候要長大』，我一直給人感覺像弟弟，很多人仍然覺得我好green，但他說無論年資、經歷，是時候做大哥哥照顧一班弟妹。很感謝C君，這是我要報答他的任務。」

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傳授主持秘訣

一班後輩異口同聲表示Jarvis不時「袋錢落其袋」，大方傳授主持秘訣，性格熱情的Alan即謂：「我認了他做師傅。」

Jarvis聞言耍手擰頭：「不要，師傅太老了！」JB指Jarvis角色十分重要，除鏡頭後給予意見，更以「派牌」來形容流程的安排：「何時應說甚麼、下part誰負責演說，帶領著游走整個flow。雖然是資訊節目，其實大家也是吹水聊天，好chill的vibe。」

而有「翻版王浩信」之稱的Kris自認慢熱內斂，憶起初見Jarvis「有少少驚」：「感覺前輩之間有距離，我們怎樣打破隔膜？就是靠一次談論星座後，我倆瞬間成深交。」

略懂占星的Jarvis，透過分析Kris星座而打開心扉：「有次跟Jojo（黃紫恩）講開占星，Kris感興趣問我有關他的星座。我也是依書直說，竟說了很多他in-depth的一面，隨即打破隔膜。」

雖然年紀相差一段距離，但跟後輩們零代溝，極速打成一片。

▲ （陳慧安 攝）

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「共同進退」

Alan認為「J2再出世」推出多個新節目，有助新人發展幕前事業，原本對主持方面不感興趣，漸漸也提升演講技巧。JB透露J2創意總監C君常掛「共同進退」在嘴邊：「他說有個project，每件事件都要一起相量，共同進退，『是否願意加入這個團隊一起闖？』」

Kris則形容這條船就像海賊王，成功與否靠大家去努力：「最後成果一起去感受，我覺得C君說得很正！」

期間Alan爆響口指「有人已跳船」，不過就未有透露對方身份，JB聞言即謂：「一開始他問我們想不想加入，從頭到尾沒有強迫任何人，是給予你機會想不想去做這件事。」

幕後digital team根據過往主持節目的表現作評估，再由C君、監製及導演親自嚴選出23位J2ers。

當中仍讀大學的JB沒有主持經驗，坦言受寵若驚，並將試鏡過程曝光：「每人講話1分鐘，未幾就接到C君來電叫我任節目主持。不知道為何他好信任我，當他如此信任我，就很想把事情做好，來回報他。」Alan又指C君為人隨性，樂於接納意見，著他們有任何想法即管大膽提出。

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記者：馮雪怡