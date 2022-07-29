【跨區路線】九巴下月14日起北區推區域分段收費　涉及5條路線

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九巴周五（29日）宣布，將於北區推行第三個「區域性短途分段收費計劃」。由八月十四日起，乘客於北區乘搭五條跨區路線，只要在北區內下車，於12個指定巴士站的一站式感應器拍八達通、信用卡或流動裝置，或掃瞄二維碼，即可享車費回贈。區內短途分段收費只需5元，其中277E線車費更低至3.8元。九巴期望能於北區進一步擴展分段收費計劃，為市民提供更多交通新選擇。

計劃涉及5條九巴路線，包括261、277E、278X、270A及270B，區內短途分段收費只需5元，其中277E線車費更低至3.8元。九巴期望能於北區進一步擴展分段收費計劃，為市民提供更多交通新選擇，亦有助減少候車時間。

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責任編輯：余思嵐