【罪成候判】涉旺角參與非法集結兼藏鐳射筆　送貨員及工程師認罪候判

▲ 西九龍裁判法院。資料圖片

2019年9月29日的「全球反極權遊行」引發衝突，6名男女被控在旺角參與非法集結、藏武及襲警共5罪，送貨員及工程師今（29日）於西九龍裁判法院分別承認非法集結罪及藏有鐳射筆，還押至8月12日判刑，其間索取背景報告，其餘4名被告則押後至10月3日以索取醫療報告或與控方商討。

6名被告為朱德成（30歲，演員）、黃家偉（30歲，送貨員）、廖樂兒（18歲，學生）、劉曉彤（18歲，學生）、陳輝烆（20歲，地盤工人）和岑子軒（25歲，工程師）。

除岑外，5人均被控1項非法集結罪，指他們於2019年9月29日，在旺角警署對出附近一帶，與其他不知名人士參與非法集結。朱及岑被控於同日同地攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置。陳另被控2項襲警罪，即於同日在旺角西洋菜南街近弼街交界襲擊在正當執行職務的警員7608及警員15120。

黃今承認非法集結罪，岑則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情指，黃於案發時只是站在一旁，沒作出激進行為。黃現任職速遞員，送遞防疫物資予確診新冠肺炎人士，他願承擔法律責任，日後會繼續為防疫工作盡力。岑則已任工程助理3年多，案發前有望晉升主管，現已失去機會。

案情指，案發日晚上10時許起，旺角警署門口外有示威者聚集，警方不斷警告示威者離開不果，有人用鐳射筆照射警方和叫嚷。及至約11時，有示威者在警署對出行車路縱火，示威者仍未散去，警方於11時29分宣布現場有非法集結並展開掃盪。黃的斜孭袋被搜出口罩、索帶和士巴拿等物品。岑則被搜出急救用品和1枝鐳射筆。兩人在警誡下均保持緘默。控方庭上播放片段，指曾在案發地點長時間逗留。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣