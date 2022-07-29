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【土地供應】凌嘉勤：現階段發展郊野公園邊陲地非合適　倡先集中探討綠化地帶建屋

社會 18:07 2022/07/29

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前規劃署署長凌嘉勤。(資料圖片)

財政司司長陳茂波接受《經濟日報》專訪時，重提郊野公園邊陲地建屋的可能性，舉例指大欖隧道西南面用地可建提供3.5萬伙的公營房屋，希望逐塊土地審視可行性。前規劃署署長凌嘉勤認為，現階段發展郊野公園邊陲地並非合適選項，應先行探討發展綠化地帶，否則「如遇司法覆核，官司輸的可能性很高」。

凌嘉勤指，相信陳茂波的舉例是希望提供各種方法、多管齊下解決房屋問題，解決土地供應，但他個人認為現時發展邊陲地並不合適。他稱，郊野公園以外仍有1.6萬公頃的綠化地帶，過去一段時間規劃署評估當中的150公頃地可改劃，料可提供10萬個單位，而綠化地帶較多接近馬路，馬路下已架設不少公共設施，如水管、電纜，地點上亦相對接近已建設的區域；而發展局及規劃署亦正進行第2輪研究，預料可找出更多地建屋。

他強調並非反對發展邊陲地，「是一個優先次序，既然已有1.6萬公頃地，便應先集中發展綠化地帶，然後再找其他地」。他憂慮，若政府落實發展郊野公園邊陲地，會容易遭到司法覆核，「法庭會問政府，會唔會有更多Reasonable Alternative(合理替代選項)？當發現仍有1.6萬公頃的綠化地帶，亦有建屋可能性，好難話已經冇」，令輸官司的可能性較高。他建議，應先集中綠化地帶，長遠可在做北部都會區、明日大嶼等策略性大規模造地。

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記者：蘇文軒

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