【校長專訪】從不諳26個字母成英文老師　浸信會呂明才小學校長重返母校：回報昔日情

▲ 浸信會呂明才小學校長黃輝微，希望回報昔日老師的恩情。

位於沙田第一城的浸信會呂明才小學，是沙田區不少家長的心儀之選。2020學年新上任的黃輝微校長，出身於基層家庭，深信知識改變命運，從不諳26個英文字母的新移民小學生到成為英文老師，執教鞭20多年後，竟輾轉回到昔日「母校」當校長，她希望繼續培育學生兩文三語的能力，並加強資優培育，助學生發展所長。

出生於中國農村的黃輝微校長，年幼時曾養豬牛、下田種菜，直至8歲與父母及兩名弟弟移居香港，當時大伯一家亦來港，一同住進爺爺嫲嫲家中，300呎的蝸居住了9個人。直至來港1年半後，一家五口才搬出來住，由於父母都要工作加班，作為長女的黃校長自小就承擔所有家務，買餸煮飯，甚至要用手洗衣服。

▲ 黃輝微校長深信知識改變命運。（林宇翔攝）

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感激良師教導

由於家境貧困，黃校長一直盼望透過知識脫貧，她坦言，作為新移民絕不簡單，因為要同時學習廣東話和英語，她在二年級插班時，連26個英文字母都不懂，只好拼命苦讀，結果她在小二下學期已考到全級第二名。

老師見她勤奮，亦對她愛護有加，她特別感謝第一位班主任鄭燕琴老師，當年懂得普通話的老師不多，鄭老師是其中一位，以普通話與她溝通，陪伴她，讓她在校內有安全感，亦給予她機會參與不同服務，加上她在教會認識的哥哥姊姊也替她補習，

我會圈起不懂的字，教會主日學完後，就留下半小時請教哥哥姊姊。

升上中一後，黃校長亦受到班主任Miss Ng的薰陶，對英文更有興趣，遂更加努力學習，最終她在會考考獲2A3B3C的成績，完成高考後入讀香港大學修讀心理系。她原本打算畢業後教書2、3年，再報讀教育心理學，但在教學過程中，她發現自己很喜歡教學工作，加上她決定結婚，遂放棄成為教育心理學家的想法，繼續以老師身份在教育界服務。

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重返母校報恩情

黃校長第一間服務的學校是九龍塘學校（小學部），任職3年後轉至位於荃灣的香港浸信會聯會小學，任職逾21年，從老師到課程發展主任，再到助理校長，在不同崗位都有很多嘗試，包括捨棄了英文教科書，創立英語校本課程，以牛津拼音課程「RWI」（Read Write Inc.）貫穿小一至小六，將英語拼音融入教學。此外，她亦曾推行「小小科學家」課外活動，帶領學生參加不同比賽，至今黃校長與這批舊生仍保持聯絡，當中兩人成為醫生、一人當上律師。

當年有很多機會給他們，他們也很開心的去接受挑戰。

其後，黃校長陸續收到教育界友人的訊息，得悉浸信會呂明才小學（下稱呂小）聘請校長，並著她嘗試，原本猶豫不決的她，在搜尋過學校網頁資料後，毅然下定決心，

我發現自己穿過這件校服！

原來呂小前身為培愛小學，是黃校長昔日初來港時就讀過的母校，當年老師的恩情，令她希望作出回饋。而更令她驚喜的是，她在上任後竟重遇鄭燕琴老師，兩人相認分外溫馨。

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推資優教育

在2020學年新上任時，由於疫情嚴峻，需要採用網課形式，主要上中英數常4科，直至11月恢復實體課，校方編了半日時間表，學生上足8堂，其後即使再改用網課，也按著這個時間表上課，以助學生維持學習進度，老師設計課堂亦利用電子科技增添更多互動性，提供學生的學習興趣。

黃校長又指，呂小在兩文三語方面一向做得很好，學校有優質的英語資源，9名外籍老師推行兩個英語計劃，其中每班每周有一節英語會話課，4名外籍老師會一同入課室，分成4個小組進行活動，無論甚麼能力的學生都有機會參與課堂。

另外，校方重視資優培訓，小五及小六各設有兩班精英班，課程進度會較快，在各科的工作紙亦加入資優十三式的教學元素，助學生學分析、重整資料、培養批判性思維等，並給予學生機會參加校外的資優培訓課程。

學生不會被教科書框架框住，希望他們都有機會發展他們所長。

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記者：林愛娜