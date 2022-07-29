【失憶症】港男跟太太爭執後「斷片」　醫生解構短暫性全面失憶症4種誘因

▲ 醫生解構短暫性全面失憶症4種誘因。

短暫性全面失憶症 Transient Global Amnesia (TGA)，這是一個奇怪和罕見的病，它的主要病徵是病人無法形成新的記憶和回想最近發生的事情。症狀不會超過24小時（平均6小時），而患者會逐漸恢復記憶。斷診其中的一樣要求是要有目擊者在場證實患者突然喪失記憶。在病發期間患者未有出現癲癇性症狀，身體的活動能力和語言能力都未受影響。他們仍然能夠記起自己及家人的身份，只是未能讀取新的記憶。頭部之前没有受傷記錄和身體沒有受洒精或其它藥物所影響。

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患者以中老年人或患有偏頭痛的人較多。成因不明，但以下的情況可能是誘因 ：

激烈的運動

性交

突然浸入凍水或熱水之中

情緒激動

以磁力共振MRI為患者掃描腦部時使用Diffusion Weighted Imaging（DWI）波序可以在海馬體hippocampus上看到微細的光點。通常在病發後12至24小時內會較容易看見這些光點。往後隨著時間，這些光點便會漸漸消失，並且不能再被磁力共振所偵測得到。所以如果患者被評為病徵符合TGA，應該及早進行MRI掃描。

大概每十萬個人每年只有5至10個人出現此病。很少病人會有第二次的TGA。而病人患此病之後中風的風險不會較平常人為高。

個案分享：一名五十多歲的男士跟妻子吵架之後未能入睡，跟朋友到公園進行球賽。在凌晨三時左右被朋友發現他不停問時間和日期，記憶像被剪刀剪去了一段。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「短暫性全面失憶症 Transient Global Amnesia (TGA)」