【5區污水有毒】鰂魚涌康景花園及沙田駿景園污水陽性　當局派38萬快速測試套裝

▲ (新聞處提供)

民政事務今日（29日）表示，九龍城、東區、元朗、葵青及沙田污水樣本呈陽性，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約387000套快速測試套裝。

快速測試

九龍城-海濱南岸、半島豪庭、紅磡灣中心、黃埔新邨、真善美邨、碧華花園、天鑄、嘉輝臺、君逸山、永安臺及畢架山一號



東區-康景花園、栢蕙苑、太興樓、太成樓、太隆樓、太就樓、東旭苑及東濤苑



元朗-尚城、溱林、雅珊園、麗珊園、翠珊園、泉薈、朗峰園、尚築、錦珊園、蔚林、丹桂軒、麗虹花園、偉景園及銀禧花園



葵青-新葵興花園、葵俊苑及青山公路、石貝街和梨木道附近一帶住宅



沙田-穗禾苑及駿景園

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐