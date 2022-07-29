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【MIRROR演唱會】郭富城望業界正視舞台演出者安全　城城：人命比一切都重要

娛樂 18:46 2022/07/29

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MIRROR在昨晚（7月28日）於紅館舉行第4場演唱會時發生嚴重事故，一面大型電視顯示板從高處墜下，兩名舞蹈員當場受傷。主辦單位宣布將取消餘下全部MIRROR演出場次取消，網民在受傷舞蹈員的社交平台留言集氣！

其中舞台王者郭富城（城城）早前指MIRROR兩日踩台時間太短，「場務同事要特別提醒舞台地勢、危險位置，而自己踩台時亦會特別記住細節，仲會事前租地方搭建1︰1的舞台熟習。」

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城城在今日（7月29日）下午於社交平台上載黑圖：

演出界發生了這個嚴重的舞台意外，我感到非常痛心和震驚。當下大家盡力用正面思維為兩位受傷舞者集氣祈福，希望他們早日康復！
同時希望業界嚴肅地正視舞台演出者的一切安全！人命比一切都重要！祝願平安！🙏🙏🙏

此外，是次不幸事件中受傷的兩位舞蹈員，阿Mo李啟言傷勢嚴重，現正接受手術。至於另一位舞蹈員張梓峯受輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷，在今午在家人陪同下出院，而張梓峯過去曾參與郭富城演唱會的演出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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