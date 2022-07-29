【心裡美】余香凝拍戲期間才知懷孕　初為人母更體會親情偉大

▲ 余香凝產後宣傳新戲。（攝影：越玲瓏）

余香凝、王浩信、吳岱融等主演電影《心裡美》，以香港永恆的熱門話題「教育」為主線，反映本地師生每日面對的巨大挑戰，亦有一段感人的父女情描寫，在戲中飾演抱有教學熱誠小學教師的余香凝，現實中初為人母，對教育下一代已經滿有感觸。

產後再投入工作的余香凝，近來接連有電影上畫，正上畫的《心裡美》和《七人樂隊》都有份參演，之後並有充滿本地特色的《緣路山旮旯》，難怪她亦十分緊張觀眾反應。

▲ 跟王浩信戲中有感情線。（攝影：越玲瓏）

《心裏美》並非她首次拍攝關於教育題材的電影，之前亦有一齣備受好評的《非同凡響》，余香凝感觸道：「在《非同凡響》仍是演學生，今次已經是老師了。雖然兩者都是關於教育，但重點不同，前者是叫大家別以成績去決定一個人的成就，《心裡美》則更多講師生及兩代關係，去了觸彼此的難處，才可更有效地幫助樹苗成長。」

Jennifer回想讀書時期，也是老師眼中的好學生，畢業後至今仍有互相聯絡，今次也有特地拜訪以前的老師，向對方取經及了解現時教學情況。

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她回想：「以前都有很多老師好惡，畢業後跟他們再傾談，原來都是裝出來，在我讀書的年代，學生已不是很受罵人的方法，現在更加鬧不得，因為家長方便也有很多聲音，故感受到現時老師們壓力是很大，要真的拿個心出來教學，只是當打份工是絕對不行。」

曾跟父親感情欠佳

戲中的余香凝因認定因父親吳岱融攪外遇，間接令母親鬱鬱而死，因此和對方不相往還，更對父親開親的以營商為目標的補習社甚不屑，父女的心結成為電影另一主線。

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對於兩代的相處，余香凝亦甚有共鳴。「我爸爸是很傳統的長輩，就算很掛心女兒，也不會講出口，只會嚴厲管教，我在讀書時，跟爸爸的關係很一般，甚至他返工回家，我也不想到他，會返回房內，雖然沒有電影那麼戲劇性，但也是有點疏離。直至長大後搬出去住，反而會主動找他食飯，又會問他的想法，漸漸更了解爸爸是甚麼人，尤其自己有了小朋友，跟爸爸的關係更close。」

以女兒開心為重

原來余香凝在拍攝《心裡美》時，經常覺得疲倦，到最後一天開工時，才發現自己懷孕，因此這部戲對她也有特別意義。「自己當了媽媽，更體會到父母的心情，希望自己不是怪獸家長，但亦明白現在的社會氛圍，又很難不去緊張，怕孩子日後會埋怨輸在起起跑線，不過女兒現在還小，日後再好好衡量。」這位新任媽媽，心底裡只想囡囡一切開心為重。

▲ 有女萬事足。（取自facebook）

記者：區家歷