【人生哲理】睇通睇透不等於睇化 鄭丹瑞：要算準才出擊

▲ 睇通睇透，並不等於睇化，後者比較被動，有點躺平的味道。

「有無試過天跌落嚟當被冚嘅滋味？」好事之徒問一眾損友。「七個字當中，我淨係中了四個字。」損友甲回答：「就係頭嗰四個字『天跌落嚟』，但係無『當被冚』，而係『兜巴冚』！」「咁證明你未夠成熟啫。」好事之徒說：「我哋大部分時間都只會中頭嗰四個字，而唔識將佢『當被冚』，直到有一日，我哋開竅嘞，睇通、睇透，咁就發覺那張被原來好軟熟、好溫暖。」好事之徒講得很有道理。

我們都面對過天塌下來的時候，年輕不成熟的日子，會不知所措、會手忙腳亂，甚至會壞大事。到年紀漸長，天塌下來的次數多了，就學懂冷靜、學懂面對，不再慌亂逃避，盤算這次天塌下來所帶來的損失有幾多？我承受得來嗎？能夠的話，也就不必太着緊。再高一個層次，就如好事之徒所言：「睇通睇透」，就更能預早計算個天幾時會塌下來？有了預計，損失就不會有那麼慘重了。

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睇通睇透，並不等於睇化，後者比較被動，有點躺平的味道。睇通睇透，仍然把主動權掌握在自己手裏，只不過是謀定而後動，算準才出擊。算準的意思，包括成績有機會比天高，也有機會天塌下來。但當天塌下來時，因為早已計算過了，知道如何面對、如何接受，也就可以「當被冚」了。「登六」之後，這幾年，天塌過好幾次下來，還好仍然頂得住，只是，實在有點累了。

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