【DSE2022】8狀元6人報讀醫科成趨勢　寄語本科非人生全部燃燒青春才無悔

▲ 協恩中學2022超級女狀元周愷彤（Kristy）留港讀醫。（嚴天任攝）

每年七月，就是中學文憑試放榜的季節。今年出爐的八位狀元之中，有六位都表示要報讀醫科，真是極端傾斜。

本來，香港醫生不足，多些人從醫絕對是好事，但我很想知道，六名準備讀醫的尖子，是不是全部真正對從醫有興趣，抑或是受學校老師的鼓勵、父母殷切期望的影響，而作出決定？

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這讓我想起香港知名的國學學者鄧昭祺教授。鄧教授本來是醫生，當初讀醫，完全是因為他父親堅持家中一定要出一個醫生。鄧教授在六兄弟姊妹當中排行最小，讀書成績最好，當前面五個兄姊都未能滿足父親如此具體的期望時，年紀輕輕的鄧昭祺沒有其他任何考慮，就在一九六七年考進了香港大學醫學院。但很快，他就發覺自己真正的興趣是中國文學，而且是一頭栽進去，與中國文學簡直到了難捨難離的熱戀程度。於是，他白天上醫學院，晚上讀盡了香港大學和中文大學所有與中國文學有關的校外課程。在醫學院畢業並且完成實習後，他就考進中文大學念中文，晚上則繼續到醫院當值。隨後，他在進修中文碩士和博士時，同時擔任大學的校醫，以「方便在圖書館找資料」。

年輕的鄧昭祺熱愛中國文學，但也是一個執業醫生。他在醫院、在大學行醫，也曾開設診所，不過最後都是「棄醫從文」，全身投入國學教育，為承傳中國文學作出貢獻。鄧教授退休前，是香港珠海學院文學與社會科學院院長。二〇一八年，鄧教授的學生，珠海學院中文系四年級的呂牧昀參加全國詩詞比賽，以一首七言律詩擊敗全國包括香港和澳門幾百所高校的數千名大學生，勇奪冠軍，一時傳為佳話。

所以，大學本科讀甚麼課程，不一定就是你的人生，最重要是怎樣燃燒你的青春歲月，怎樣追求心之所慕，到將來你能夠說「我對青春無悔」。不要忘記，魯迅都是醫學院畢業的，但誰會說，魯迅是一名醫生？

全文刊於《經濟日報》，原題為「我對青春無悔」

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撰文 : 嘟嘟