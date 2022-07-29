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【高處墮下】秀茂坪寶達邨約20歲女子墮樓　救護車送院搶救

社會 18:19 2022/07/29

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秀茂坪寶達邨約20歲女子墮樓，救護車送院搶救。（曾秋文攝）

秀茂坪寶達邨發生墮樓事件，今日（29日）下午約5時，一名女子從寶達邨達欣樓高處墮下，倒臥上址平台，其間部份身體掛在平台欄桿外，巨響引來多名居民報警，警方及消防員接報到場把傷者從平台救回地面，稍後由救護車送往聯合醫院搶救，現場消息稱，墮樓女子年約20歲，警方正在現場調查事件原因。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

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記者：曾秋文

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罪案 記者 秀茂坪 消防員

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