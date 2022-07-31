【抗癌之路】飲食沒節制零運動重達168磅　港婦患乳癌戒掉陋習成素食主義者

▲ Jenny康復後成素食主義者。

乳癌是香港婦女的頭號癌症殺手，現年57歲的Jenny，13年前發現患上乳癌HER2，先後諮詢7位醫生都建議她接受手術及化療，幸好抗癌之路獲丈夫、親人、教友及朋友同行支持，令她扭轉了人生的下半場，她決定從新出發，重過健康人生。

患上乳癌前，Jenny的飲食習慣不佳，早餐最愛餐蛋腸麵，宵夜不是公仔麵便是煎釀三寶，還喜歡飲珍珠奶茶，她自己形容無「毒」不歡，又不愛運動，5呎2吋半的她，高峰期達到168磅！當接到確診患上乳癌HER2的通知後，她馬上一刀切斷陋習，戒掉不健康及醃製類食物，並開始每日作適量運動。抗癌路雖然辛苦、漫長，但Jenny沒有怨天尤人，選擇積極樂觀面對，她笑言：「回望過去，得多過失！」

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患病前的Jenny很執著，容易生悶氣，但當確診患上乳癌HER2後，覺得什麼都不及健康重要，喜樂的心乃是良藥。她記憶猶新，剛剛做完手術後，為一個簡單舉手爬牆的動作做不到而忟憎，當值姑娘贈她三個字「氣殺人」，她一生受用，

當時這句話很震撼，我好嬲點解唔可以伸直雙手，嬲到喊，係喎！激氣上來真的會殺死自己，真係『氣殺人』！好多病人會嬲，問『點解有呢個病？屋企人都冇！』有時他們發脾氣，我都會用這句說話，勸他們不要生氣，殺死自己，好多人聽到後好驚，便冷靜下來……

入手術室前，Jenny祈禱「神啊！如果祢有用得著我的地方，請祢把我留下！」她康復後不但做義工為有需要的人服務，更分享自己的經歷，

我知道化療的辛苦，他們會聽你講，我記得有個太太，她有兩個小朋友，先生埋首工作, 唔多理她和孩子，她患了cancer，我跟她分享我的經歷，勸她不要再吃餐蛋麵同麵包，改變飲食習慣和生活態度，她接受了我的勸告，兩年後，她甲狀腺癌的症狀消失了。所以回望過去，我是得多過失，我改變了生活及飲食態度，甚至個性也改變了……

用生機飲食

抗癌之路不易，Jenny切除乳房後，醫生為她做了4針化療，任職中醫的丈夫則為她針灸，她依著曾罹患肺癌三期的吳永志醫生，改變自己的飲食和生活習慣，轉用生機飲食、自然療法和中藥，由食肉獸變成素食主義者，

化療期間，醫生話要蛋白質，我就改吃全植物性的蛋白質，不吃動物性的蛋白質，我每朝都會食海蔘，因為牠的蛋白質很豐富，我跟吳醫生食用生機飲食，以自然醫學、營養學、中葯調養身體，他也是靠生機飲食好返，我看他的書，日日打果汁，食素，酸性的食物全部不吃，肉同糖製的食物不吃，麵包都不吃，只吃菇菌類、菜同生果，我以前不吃生果。

首五年，Jenny忍口忍得很辛苦，有時為了滿足口腹之慾，她會咬一口，嚐到少少味道再吐出來，連食自助餐也只吃沙律及青菜，其餘一律不吃，所以如果不是陪朋友吃，她也不會選擇自助餐，因為好唔抵！

除了改變飲食習慣，Jenny開始做運動，初時她一做運動就想哭，尤其在冬天，早上天寒地凍地進行急步行、拉筋，是很辛苦的， 但為了健康，她只好堅持，

因為唔夠氣，最初每次只做十分鐘， 慢慢地十五、二十分鐘... 一年後可以做半小時, 接著每日可以作一小時以上的急步行，當時每次做運動都是流淡汗，原來病人流的汗是淡的！我花了4年時間，每日做運動，加針灸同食中藥來調養身體，終於由淡汗回復正常，汗開始鹹……

抗癌期間，Jenny幸有家人陪伴及關懷，她希望以「過來人」身份，盡自己能力去幫助別人，用生命影響生命！

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記者：林碧洋