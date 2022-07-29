【MIRROR演唱會】應對突發危機事件貼士　教育局心理學家：勿向子女提出兩項要求

▲ 教育局籲多加留意同學或子女有否情緒受困。（教育局網頁「特別通告」截圖）

男團MIRROR演唱會昨晚（28日）發生嚴重事故，一塊巨型電視屏幕從高處墮下壓傷2名舞蹈員，引起社會各界震驚。教育局教育心理學家今日撰文，向家長提供貼士，協助不同年齡層的子女面對突發危機事件，包括留意子女有否出現生理及情緒反應等，切勿要求子女「不准講」或「不要再提」。

教育局教育心理學家陳彥慧下午在「局中人語」撰文，指如兒童親身遇到或目睹別人經歷突發危機事件，可能會在生理、認知、情緒、行為和社交方面出現一些反應，籲家長多留意子女情況，以估計事件對他們的影響，專家舉例有關反應包括：

感到緊張（如心跳加速、出汗、肌肉繃緊等）及驚慌

缺乏安全感

容易受驚（如怕黑、幻想見到怪獸、怕面對陌生人等）

情緒不穩定及容易有起伏（如容易煩躁、發怒、哭泣、鬧情緒等）

飲食模式改變（如食量突然增加或減少）

難以入睡

陳彥慧建議家長可因應學生年齡調節，透過以下提問了解子女狀態，例如：「你的睡眠情況怎樣？」、「胃口如何？」及「你有甚麼感受或想法？」

陳彥慧強調聆聽是幫助處理子女情緒重要一環，家長不應急於給予意見或教導，可鼓勵子女運用不同方式表達感受，例如講故事、繪畫及做手工等，並向子女說明出現有關感受是正常的，藉此消除子女疑慮；至於幼兒，除陪伴外，家長亦可透過身體接觸如擁抱、握着子女的手等，增加安全感；學前幼兒可能會以非語言方式表達情緒，建議家長細心觀察他們的行為和遊戲方式，以了解事件對他們的影響。

她亦提及，家長可盡快協助子女回復正常的生活日程和活動，避免不斷重複討論、收看或閱讀相關的新聞或網頁資訊。對於年幼子女，家長宜按子女理解能力傳遞資訊，有需要時要就有關事件的報道把關，避免他們受到渲染謠言的負面影響。家長亦可安排有益身心的活動，例如聽音樂、運動、繪畫或進行子女喜歡的活動，協助他們放鬆自己，把注意力投放在其他事情上。在大多數情況下，如兒童獲家人、師長和朋輩支持，上述常見反應大約會在數天至數星期內減退，惟若留意到兒童有過分強烈或持續反應，家長及教師應尋求輔導人員的支援，可參考局方提供的社區資源及求助熱線。

教育局今午發出「特別通告」，指或有同學因昨晚演唱會事故感到不安，籲多加留意同學或子女，如果情緒受困擾，請老師及家長安排他們在合適及安全情況下表達情緒，有需要應安排輔導支援。另外，請不要再轉發有關片段，尊重受傷者，也好好保護自己、守望身邊的人，不被重複的影像影響。教育局局長蔡若蓮今日亦有在社交平台發文為演唱會事故傷者祈求平安。

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責任編輯：馮琪雅