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【MIRROR演唱會】中建富通稱不接觸協興隆日常工作　會助協興隆參與調查

社會 21:13 2022/07/29

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事件造成兩人受傷送院。（林綺玲攝）

MIRROR演唱會意外引起全城熱議，其中機械工程由協興隆舞台工程有限公司負責，其母公司中建富通今日晚上（29日）發聲明表示，公司並非全資擁有協興隆，僅為投資者，該公司的日常工作由協興隆管理層負責。

中建富通晚上發聲明指，對意外表示震驚及深切關注，又歡迎演唱會主辦方及政府調查事件，會幫助協興隆協助調查，希望當局查明事故原因。

聲明又指出，協興隆為中建富通的間接非全資附屬公司（indirect non-wholly owned subsidiary），中建富通僅為投資者，不會負責其日常運作。

中建富通（00138）由知名藝人麥浚龍父親麥紹棠持有並擔任主席。據該公司年報顯示，中建富通於2016年7月收購協興隆的控股權益，集團間接應佔股份73%。

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記者：黃悅晴

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意外事故 Mirror 演唱會 中建富通（00138） 演唱會

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