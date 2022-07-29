【MIRROR演唱會】心理學家指受驚後專注力、工作能力稍降屬正常　若情況持續2星期或需求助

▲ 心理學家指受驚後專注力、工作能力稍降屬正常，若情況持續2星期或需求助。（資料圖片）

男團MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，表演期間懸掛半空的巨型屏幕突然墜落，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。社會福利署高級臨床心理學家黎清文今日（29日）拍攝短片，與市民分享如何面對突發性不幸事件。

黎清文表示，市民出現情緒不安、專注力、工作能力稍微下降、反應呆滯亦屬正常，只要有足夠的時間及空間，這些徵狀會逐漸消退。她指，市民目前可以減少接收相關視覺資訊，給自己一個平靜的空間整理事件、維持日常的工作，有需要時找朋友進行傾訴，保持社交的聯繫。

不過，若情況未有改善甚至惡化，例如相關片段不斷在腦海閃過，伴隨著強烈不安的情緒，出現逃避、發呆或是害怕接收新資訊的行為，而以上行為持續2星期或以上，可以考慮社會福利署熱綫2343 2255求助。

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記者：李榮忠