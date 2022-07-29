長子快測陽性　議員張欣宇陪伴入住竹篙灣過生日

▲ 張欣宇父子入住竹篙灣時恰好見到迪士尼煙火表演。（張欣宇Facebook圖片）

立法會議員張欣宇長子今日快測陽性，張欣宇在社交平台稱，由於家中條件未必符合單獨隔離要求，加上弟弟妹妹年幼，決定自己帶長子前往竹篙灣隔離7天。

張欣宇說，長子周末生日，原本計劃帶他到迪士尼遊玩，但現時確診未能成行之餘，更要到竹篙灣隔離。巧合的是，他們晚上到達竹篙灣時，恰好見到迪士尼的煙火表演，張欣宇形容是換了一種方式入住，慨嘆人生就是如此，既來之，則安之，希望所有人平安健康。

張欣宇有三個小朋友，長子今年升小一，次女讀幼稚園，幼子僅1歲多。張欣宇4月份接受TOPick專訪時透露，長子和女兒已分別接種2劑和1劑疫苗。第五波疫情期間，張欣宇日日落區為市民送物資，為保護家中子女，太太一度立下家規，在家不能同房食飯，及在家亦要戴口罩。

由於入住竹篙灣，張欣宇稱，下周的工作會議將盡量轉為網上討論，地區方面則先由其同事服務街坊，強調自己WhatsApp仍全面開通，處理大家的查詢。

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