  • 31°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 23:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長子快測陽性　議員張欣宇陪伴入住竹篙灣過生日

政治 22:00 2022/07/29

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

張欣宇父子入住竹篙灣時恰好見到迪士尼煙火表演。（張欣宇Facebook圖片）

立法會議員張欣宇長子今日快測陽性，張欣宇在社交平台稱，由於家中條件未必符合單獨隔離要求，加上弟弟妹妹年幼，決定自己帶長子前往竹篙灣隔離7天。

張欣宇說，長子周末生日，原本計劃帶他到迪士尼遊玩，但現時確診未能成行之餘，更要到竹篙灣隔離。巧合的是，他們晚上到達竹篙灣時，恰好見到迪士尼的煙火表演，張欣宇形容是換了一種方式入住，慨嘆人生就是如此，既來之，則安之，希望所有人平安健康。

張欣宇有三個小朋友，長子今年升小一，次女讀幼稚園，幼子僅1歲多。張欣宇4月份接受TOPick專訪時透露，長子和女兒已分別接種2劑和1劑疫苗。第五波疫情期間，張欣宇日日落區為市民送物資，為保護家中子女，太太一度立下家規，在家不能同房食飯，及在家亦要戴口罩。

由於入住竹篙灣，張欣宇稱，下周的工作會議將盡量轉為網上討論，地區方面則先由其同事服務街坊，強調自己WhatsApp仍全面開通，處理大家的查詢。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【立法會選舉】新界北選舉結果公布　劉國勳及張欣宇當選
06:44 2021/12/20
【立法會選舉】新界北選舉結果公布　劉國勳及張欣宇當選
【TOPick專訪】立法會議員張欣宇育三名子女　幾招家居防疫避免子女中招
10:39 2022/04/17
【TOPick專訪】立法會議員張欣宇育三名子女　幾招家居防疫避免子女中招
【元朗大火】張欣宇指港鐵正依靠備用電運行　若搶修不及或影響周三港鐵服務
23:24 2022/06/21
【元朗大火】張欣宇指港鐵正依靠備用電運行　若搶修不及或影響周三港鐵服務

你可能感興趣

【立法會選舉】新界北選舉結果公布　劉國勳及張欣宇當選
06:44 2021/12/20
【立法會選舉】新界北選舉結果公布　劉國勳及張欣宇當選
【TOPick專訪】立法會議員張欣宇育三名子女　幾招家居防疫避免子女中招
10:39 2022/04/17
【TOPick專訪】立法會議員張欣宇育三名子女　幾招家居防疫避免子女中招
【元朗大火】張欣宇指港鐵正依靠備用電運行　若搶修不及或影響周三港鐵服務
23:24 2022/06/21
【元朗大火】張欣宇指港鐵正依靠備用電運行　若搶修不及或影響周三港鐵服務
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 社會民生 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
今日 12:36
【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
23:19 2022/07/28
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場
22:45 2022/07/28
【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場