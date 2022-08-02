【全港清潔行動】民建聯列142個衞生黑點　冀政府部門不再互相推卸責任

▲ 民建聯建議政府使用嶄新方法處理環境衞生問題。（陳葆琳攝）

由政務司副司長卓永興帶領的「地區事項統籌工作組」會議，本月展開「香港新市容」全港清潔運動。民建聯立法會議員認為，政府應使用嶄新方法處理環境衛生問題，並責成指定部門處理，強調希望全港清潔運動是持續進行。

民建聯於7月16日至7月22日，發起「全港衞生黑點巡查行動」，共發現142個衞生黑點，包括嚴重的垃圾及發泡膠堆積、污水、裝修建築廢料堆積、棄置電單車、棄置單車、棄置雪櫃、渠道發出惡臭、鼠患及死老鼠味道、冷氣機嚴重滴水、店舖垃圾阻街、水渠淤塞、廚餘佈滿後巷坑渠、紙皮堆積等等。

漁農界議員何俊賢指出，很多問題是環環相扣，如垃圾阻街引致鼠患，加上政府部門互相推搪未能解決，則形成衞生黑點。他表示，民建聯及後會就全港清潔運動與特區政府恆常聯繫，期望政府與地區組織持續溝通，改善環境衞生問題，而不是只進行一次行動。

九龍西立法會議員鄭泳舜認為，應使用嶄新手法改善市容，以店鋪擴張為例，違例商店早已知道食環署慣常做法，政府未能有效執法。他指出，當局不能使用舊方法處理問題，建議食環署可考慮與其他部門採取聯合行動執法，包括使用警方行動車攝錄搜證，並責成指定部門處理問題，避免政府部門經常互相推卸責任。

港島西立法會議員陳學鋒指出，鼠患問題持續未能改善，促請政府優化「鼠患參考指數」計算方法，參考鼠患投訴數字，捕獲老鼠數目等指標。他又建議，各區成立滅鼠專責小組，組織一支滅鼠專責隊伍進行滅鼠工作。

九龍東立法會議員顏汶羽建議政府關注清潔工，為他們提供工作配備，建議在每個鄰近清潔工人實際工作地點的垃圾站，加設有水有電的休息室，用作避暑及避寒。

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記者：陳葆琳